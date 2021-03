Dai digitali nativi ai mobile born? - Recensione del libro

La riflessione del testo è comunque interessante anche in chiave imprenditoriale, nel senso che i figli delle app di oggi tra poco saranno i consumatori e i cittadini con i quali l'impresa dialogherà e si confronterà.

Per le imprese che comunicano e costruiscono relazioni con i propri stakeholders digitali, occorre prudenza e richiamo alle regole. Alla deontologia, al conoscere, alla misura. Parole, queste che possono suonare datate e fuori luogo, ma che contengono in sé molta verità.

Sempre per le imprese, ma sul versante interno, giova il riscoprire e il valorizzare il senso della relazione personale, del valore dell'emozione che costituisce il sale della relazione personale. Seppur distanti e filtrati da un freddo schermo di PC, la persona deve saper dialogare ed emozionarsi se del caso.

La comunicazione, e i comunicatori, debbono promuovere un senso della misura, il valore del rispetto e dell'equilibrio. Non abbiamo bisogno di un mondo di fenomeni, ma di teste capaci di ragionare e farsi un'idea. Forse manca in molti di noi la capacità di pensare, analizzare, e prendere una decisione ponderata per sè e per gli altri.



Titolo: Figli delle app. Le nuove generazioni digital-popolari e social-dipendenti

Autore: Francesco Pira

Editore: FrancoAngeli

Pagine: 112

@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione

@Aures Facebook