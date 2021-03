Nel 2021 la liquiditÃ  guiderÃ  le Fusioni e Acquisizioni

In ambito italiano il picco di operazione e deal value dell'ultimo trimestre 2020 è collegato all'acquisizione di Lottomatica Videolot Rete e Lottomatica Scommesse da parte di Gamenet per 1,2mld di dollari, dall'acquisizione di Stone Island da parte di Moncler per 1,5 mld e dall'acquisizione dei diritti della Seria A da parte di CVC, Advent e FSI per 2 mld (deal ad oggi non chiuso). Tra i comparti con il maggior calo di operazioni M&A rispetto al 2019: Fashion (-52%), E&L (-31%) e Specialty Retail -che include, tra gli altri, gioielleria, eyewear ed elettronica- (-25%).

Gli investitori strategici continuano a dominare in termini di numero operazioni (oltre il 70% delle operazioni annunciate a livello globale e circa 60% a livello nazionale), tuttavia con un calo rispetto al 2019 proporzionalmente superiore ai fondi di Private Equity (-15% rispetto a -6% a livello globale), che hanno potuto beneficiare di livelli molto elevati di liquidità.

Quali saranno i trend 2021?

I settori Food e Healthcare/Wellness hanno registrato una buona performance nella seconda metà del 2020 e hanno catalizzato un aumento di attività M&A che ci si attende continui anche nel 2021. In questo ambito risultano particolarmente favoriti i brand con una proposizione eco-friendly e sostenibile e, nel comparto alimentare, gli alimenti bio, vegani e le proteine vegetali. Il settore Pet Care ha visto un aumento di interesse negli ultimi mesi, con una crescita della spesa per animali domestici, in particolare nella fascia premium.