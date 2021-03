I trend ESG che caratterizzeranno gli anni a venire

Oltre ad una maggiore influenza degli investitori, ci sono una maggiore attenzione all'impatto positivo, la collaborazione intersettoriale tra diverse realtà e l'azione regolatoria che rimodellerà il settore

Le aziende dovranno affrontare una crescente pressione per migliorare i loro comportamenti ambientali, sociali e di governance (ESG) mentre gli investitori utilizzano nuovi strumenti per influenzarli, afferma NN Investment Partners (NN IP) nel suo ultimo rapporto sugli investimenti responsabili.

Fino a poco tempo fa, gli investitori hanno avuto uno spazio piuttosto limitato per influenzare specifiche politiche ESG attraverso il voto nelle assemblee generali. Questo è destinato a cambiare in quanto le aziende permetteranno agli investitori di esprimere più voti sulle loro politiche di sostenibilità nei prossimi appuntamenti assembleari annuali (AGM). Tra gli altri argomenti, le aziende cominceranno a includere un "say on climate" e un "say on diversity" nelle loro agende AGM, accanto all'esistente "say on pay". Gli investitori avranno anche più modi per influenzare le politiche relative agli obiettivi non finanziari attraverso l'engagement, afferma il report di NN IP.