Manchester United: conti in profondo rosso. Si salva con la Champions League

Il vicepresidente esecutivo del Manchester United, Ed Woodward ha affermato che il club è rimasto ottimista sulle proprie possibilità di successo in futuro, nonostante l'incapacità di sfidare i cugini del Manchester City in Premier League e l'uscita della Champions League.

Woodward ha anche citato l'allentamento delle restrizioni nel Regno Unito come segnali di "luce in fondo al tunnel", per i tifosi di calcio e spera che ciò portarà l'Old Trafford a tornare a pieno regime la prossima stagione.

Riguardo alle attività commerciali in Cina, Woodward ha detto che il club "sta perseguendo tre rotte di monetizzazione nel Paese". Queste si basano sul legame con i fan, sulla sua partnership integrata con il gruppo Alibaba e sulle attività commerciali in corso su quel mercato.

L'anno scorso il club ha lanciato un canale sulla piattaforma di social media cinese Douyin per fornire brevi video a scorrimento in tempo reale durante le partite della Premier League, interviste e altri contenuti del club. Il canale presenta anche contenuti di realtà aumentata nel tentativo di approfondire l'interazione con i fan nel Paese.



Il club ha infine presentato il primo dei cinque centri di intrattenimento "Theatre of Dreams" previsti, sviluppati in collaborazione con il gruppo di intrattenimento globale Harves Entertainment.