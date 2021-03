Povera Italia, Paese di scrocconi - recensione del libro

"In Italia ci sono 25 milioni di persone che lavorano e 35 milioni che non lavorano. A questi 35 milioni togliamo chi ha meno di 20 anni e chi ne ha più di 65. Restano 15 milioni di persone che ogni giorno si alzano e non fanno nulla. Sono troppi", spiega Vecchi.

A pochi giorni dalla nascita del Governo Draghi, incaricato di gestire la ripresa economica e sociale del Paese, si profila chiaramente la posta in gioco: gestire i soldi del Recovery Fund. E dunque aiutare sì, ma chi? E con quali prospettive? Dopo quali verifiche sull'effettivo stato d'indigenza in un Paese di furbetti? Anzi, di "scrocconi", come è più giusto chiamarli?

Dati alla mano, in Italia vivere sulle spalle degli altri è piuttosto semplice. Sono moltissimi quelli che scelgono di non lavorare, oppure di farlo ma senza dichiararlo. Sono quelli che non fanno mai la loro parte, che alzano le mani quando c'è da saldare i conti. Sanità, scuole, pensioni: per loro è tutto gratis. Bonus, aiuti e sgravi fiscali: un tesoretto da arraffare.



In questo libro tagliente e documentatissimo, l'Autore dimostra che gli scrocconi si moltiplicano mentre il nostro Paese, con i suoi 60 milioni di abitanti, si regge ormai su un manipolo di italiani operosi che "tirano la carretta" per tutti: 5 milioni di individui che si spaccano la schiena e che dallo stato ricevono molto meno di quanto versino in tasse (di solito, almeno la metà dei redditi).

Tra sgobboni e scrocconi c'è naturalmente un'ampia via di mezzo, fatta di onesti lavoratori, disoccupati veri e famiglie in reale difficoltà. Ma in un Paese che non sa distinguere tra chi è davvero povero e chi no, anche le misure di giustizia sociale rischiano di alimentare nuova iniquità: iniquità nel premiare il merito, iniquità nel distribuire i carichi, iniquità nel chiedere sacrifici.

Ora che la pandemia di COVID-19 rischia di spezzare la schiena produttiva del Paese, l'esigenza di un fisco finalmente equo e sensato è più pressante di qualsiasi altra. Redistribuire gli oneri dell'attività economica è urgente tanto quanto la lotta alla povertà, che spesso è solo la maschera del lavoro nero e dell'elusione fiscale. Ma non potremo mai più aiutare nessuno se gli italiani che lavorano e pagano le tasse si avviano all'estinzione.



Nel corso della presentazione del libro via Facebook, è stato correttamente ricordato che occorre investire in educazione civica, combattere e sanzionare l'evasione, valorizzare il concetto di legalità, semplificare il più possibile il sistema fiscale. Tutto vero e sacrosanto. Io, più sommessamente, partirei dal reddito di cittadinanza, abolendolo (prevedendo chi ha necessità un supporto concreto) e perseguendo i furbetti ben descritti nel libro di Vecchi.

Titolo: Gli scrocconi

Autore: Francesco Vecchi

Editore: Piemme

Pagine: 144

@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione



@Aures Facebook