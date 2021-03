Immobiliare: nelle prime otto cittÃ  italiane bene le nuove residenze

"Per le nuove abitazioni i dati del nostro Osservatorio indicano che il segmento è stato meno negativo di quanto si prospettasse a inizio autunno", ha affermato Giuseppe Crupi, CEO di Abitare Co. "Il secondo semestre dell'anno scorso ha chiuso in positivo rispetto allo stesso periodo del 2019, sia per le transazioni sia per i prezzi, dopo un primo semestre negativo a causa del lockdown di marzo e aprile. In prospettiva, non si deve però dimenticare che l'impatto della recessione farà sentire ancora i suoi effetti per tutto il 2021, allungando i tempi di vendita e soprattutto creando delle tensioni sul fronte dell'offerta".

Nuove abitazioni: la fotografia del 2020

Le compravendite nelle otto città metropolitane sono calate del -5,8% (dato medio). Le città che hanno sofferto maggiormente sono Firenze (-9,5% di compravendite rispetto al 2019) e Napoli (-8,5%). Seguono Palermo e Roma, entrambe con -6,5%, Torino (-5,6%), Milano (-4%), Genova (-3,5%) e Bologna (-2,5%).