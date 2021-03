Ilaria Zampori (Quantcast): i consumatori e i brand vogliono internet libero e gratuito

La privacy rimane un tema centrale chiaramente per la pubblicità online. Riconosciamo il ruolo e il valore sempre più importante del consumatore e quindi abbiamo fatto in modo di creare una piattaforma che fosse privacy first, dove le aziende potessero lavorare con il totale consenso del consumatore all'utilizzo dei propri dati. Il consenso è un elemento fondamentale per la digital advertising anche in considerazione del fatto che stiamo vivendo una fase di passaggio in cui il principale operatore del mercato, Google, ha deciso di togliere i cookie di terza parte.



Sarà un cambiamento importante. Ci può spiegare le due strade?

In riferimento a un mondo senza cookie di terze parti, si manifestano sostanzialmente due strade percorribili. Da una parte un approccio "Contextual & Cohorts", con il ritorno alla targetizzazione per gruppi di consumatori e la perdita dell?attuale capacità di raggiungere il singolo utente garantendo una rilevante personalizzazione e dall?altra un approccio "Identity" in cui mondo deterministico e mondo probabilistico coesistono, per una maggiore precisione e scalabilità; tenendo sempre in considerazione la privacy del consumatore.



L'importanza degli insight è crescente. Sarà sempre così?

Sono fondamentali per la comprensione del comportamento del consumatore. E' importante però capire la differenza tra dati e insight. Mentre i dati sono facilmente reperibili, gli insight servono per creare valore, ma necessitano dell'intelligenza artificiale, perché solo così gli insight possono effettivamente andare a supportare le aziende in quella che è la definizione della loro strategia aziendale e permettono una concreta crescita del brand.

I dati però devono essere recenti perché solo in quel modo possiamo fornire alla macchina delle informazioni corrette e in questo caso possiamo andare a migliorare la performance delle campagne pubblicitarie. Noi, all'interno di quella che è la nostra piattaforma Quantcast Platform abbiamo inserito Ara, questo motore brevettato di AI e di machine learning, che proprio fornisce una comprensione degli insights e del comportamento del consumatore, con l'obiettivo finale di ottimizzare le performance delle campagne pubblicitarie su ampia scala.



Lato programmatic, cosa state vedendo?

Ci sono tre parole chiave nel futuro del programmatic advertising. I dati di prima parte, la tecnologia avanzata e il consenso dei consumatori.

I dati di prima parte sono la chiave, e devono essere aggiornati in tempo reale. Solo così si potranno poi veramente comprendere i bisogni del consumatore, ma soprattutto capire quelli che sono i cambiamenti del comportamento del consumatore stesso e le sue le sue esigenze.

In considerazione di quello che dicevo prima sui cookie di terza parte, che non verranno più supportati nel 2022, i dati diventano ancora più importanti.

La tecnologia avanzata, come ad esempio l'intelligenza artificiale e il machine learning, perché da un lato permette una crescente automazione, cioè lasciamo effettivamente alla macchina il compito di svolgere quelle che sono delle operazioni più ripetitive più operative e dall'altro consente ai marketers di concentrarsi sulla parte più strategica e più relazionale del business.



La tecnologia permette una migliore profilazione, andando ad abbinare i dati con l'intelligenza artificiale possiamo ottenere quelle che noi definiamo le "tre P": pattern, preferences e predizioni.

I pattern sono i modelli di analisi del comportamento del consumatore, ossia vado identificare quelli che sono degli attributi comuni e poi trovo dei consumatori che hanno un comportamento simile. Le preferenze si trovano analizzando il comportamento online del consumatore, ossia vado a creare per il consumatore un'experience ideale, presentando quelli che sono dei dei contenuti e dei prodotti più in linea con i suoi interessi. Le predizioni sono gli insight dei quali parlavo prima, che permettono di capire quelli che sono dei trend di mercato futuri.

Quali consigli può dare ai marketer?



Credo che debbano utilizzare sempre più le potenzialità offerte dalla tecnologia oggi a disposozione. Da una ricerca che abbiamo condotto l'anno scorso insieme a Forbes Italia e Netcomm, è emerso che l'Italia è in ritardo per quanto riguarda l'adozione delle nuove tecnologie.

Una condizione dovuta principalmente alla mancanza di fondi necessari per implementare la tecnologia (37%) e all'assenza di professionisti esperti in azienda (35%). Due ostacoli che in realtà non dipendono necessariamente dal fatturato o dalle possibilità in termini di risorse interne, ma da un approccio aziendale che non sempre premia lo sviluppo tecnologico.

In conclusione, bisogna far comprendere che l'applicazione di AI e ML nel marketing significa ottenere risultati concreti e positivi che permettono ai brand di essere veloci, competitivi e vincenti. Ecco perché i marketer italiani dovrebbero supportare attivamente una crescente implementazione e integrazione di queste soluzioni all'interno delle proprie strategie per la crescita del brand.