Nel saldo tra acquisti e vendite di giocatori il Manchester City ha speso oltre un miliardo di euro negli ultimi 10 anni

Dalla stagione 2011-2012, il Manchester United ha speso circa 944 milioni di euro. Insieme, i due club di Manchester hanno speso quasi 2 miliardi di euro o il 32% delle commissioni nette di trasferimento spesi da tutti i 19 club attualmente nella Premier League negli ultimi dieci anni, che ammontano a poco più di 6 miliardi di euro.

L'esborso dei club di Manchester è ancora più impressionante considerando che dietro di loro c'è il Chelsea di Abramovic, con "soli 498 milioni di euro spesi".

Il Chelsea al top di spesa per la stagione 2020-2021

Il club londinese Chelsea FC ha dovuto subire un divieto di trasferimento di due finestre di mercato, il che significava che il club non poteva ingaggiare nuovi giocatori da altre squadre. Nella stagione 2019-2020, quando il divieto è stato applicato, il Chelsea FC ha effettivamente avuto una spesa netta negativa e ha riportato un profitto di 112 milioni di euro sui trasferimenti. Nella stagione 2020-2021, la prima stagione dopo la revoca del divieto, la spesa netta del Chelsea è stata di 189,9 milioni di euro, la più alta della Premier League.



Il Manchester City, al secondo posto in questa classifica, ha speso 116 milioni di euro. La vera sorpresa è che al terzo posto per spese in cartellini si trova una squadra neopromossa: il Leeds United ha speso un totale di quasi 107 milioni di euro, rendendola l'unica altra squadra a spendere più di 100 milioni di euro in questa stagione.

Nonostante la pandemia, sono stati spesi oltre un miliardo di euro in commissioni nette di trasferimento per la stagione 2020-2021 della Premier League.