Il valore della giustizia su misura - Recensione del libro

Qual è il vantaggio oggi di una clausola arbitrale?

In un rapporto contrattuale il vantaggio per le parti nello stipulare una clausola arbitrale risiede fondamentalmente nella possibilità di individuare in modo preventivo le modalità di gestione dell'eventuale futura dimensione patologica del rapporto, optando per un giudizio diretto da un soggetto (unico o collegiale) scelto dalle parti stesse, in cui la signoria delle parti mantiene un valore fondamentale anche nello svolgimento del procedimento, volto a concludersi in tempi assai più rapidi di quelli propri del giudizio ordinario e con un provvedimento (il lodo) che presenta identica natura ed effetti rispetto alla sentenza, e addirittura un più saldo regime di stabilità.

Le piccole e medie imprese perché dovrebbero ricorrere più spesso all'arbitrato?

In linea di principio l'arbitrato potrebbe costituire uno strumento sicuramente efficiente per le piccole e medie imprese, che hanno esigenze di definire controversie e conflitti in tempi rapidi, non potendosi permettere di procrastinare nel tempo la patologia dei loro rapporti contrattuali.



Al contempo, tuttavia, l'ostacolo rimane quello dei costi, perché si tratta di soggetti che sovente hanno problemi di sostenibilità finanziaria. Un punto di equilibrio potrebbe dunque essere quello di optare per arbitrati con arbitro unico (e non collegiale), tanto più se amministrati, così da calmierare i costi e avere in anticipo una previsione degli stessi.

Titolo: L'arbitrato. Una giurisdizione su misura

Autore: Filippo Danovi

Editore: Giuffrè Francis Lefebvre

Pagine: 376

