Quali sono i Paesi al mondo piÃ¹ scettici sul 5G?

Nonostante queste credenziali positive, molti sono ancora scettici riguardo al 5G.

Prolifics Testing ha utilizzato lo strumento di analisi online Ahrefs per scoprire quali Paesi del mondo sono più scettici sul 5G in base alle loro ricerche online in relazione al 5G.

L'azienda ha classificato e raggruppato ricerche ricorrenti su Google da parte di individui sul 5G come "il 5G è pericoloso?", "Il 5G è sicuro?", "Il 5G è dannoso?", "Il 5G pone rischi per la salute?" E "Il 5G causa/diffonde il coronavirus (COVID-19)?" come ricerche online scettiche sul 5G.

Il risultato è che gli Stati Uniti sono al primo posto della classifica, in quanto gli americani sono i più titubanti sulla tecnologia emergente, con 374.700 ricerche online scettiche sul 5G ogni mese, l'equivalente di 1.027 ricerche online scettiche al giorno.