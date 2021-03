L'ufficio sarÃ  sicuramente l'asset class del futuro

Per capire come si evolverà lo spazio di lavoro, dobbiamo prima esaminare come si evolverà la forza lavoro. A tal proposito abbiamo individuato 3 fenomeni.

Primo: le generazioni

Entro il 2030, per la prima volta nella storia, lavoreranno insieme 5 generazioni e ogni generazione avrà esigenze diverse. La generazione Z, quella dei nati dal '97 in poi, rappresenterà il 30% della forza lavoro e sarà affiancata da nuovi colleghi digitali, le intelligenze artificiali. E proprio la generazione Z sarà quella che più di altre avrà la necessità di utilizzare di l'ufficio come luogo di lavoro per diverse ragioni: perché vorrà interagire coi propri colleghi, perché dovrò confrontarsi con i propri responsabili, perché vivrà in appartamenti piccoli, magari condivisi con altre persone, e non avrà spazi adeguati per lavorare. Lo spazio di lavoro non potrà quindi non tenere in considerazione le esigenze di flessibilità delle nuove generazioni.

Secondo: i picchi occupazionali.

Dal CBRE Italy Occupier Survey 2021 è emerso che le aziende hanno intenzione di implementare le proprie politiche di smartworking, estendendo la possibilità di fruire di questa modalità di lavoro a due o tre giorni alla settimana e, di conseguenza, ridurre postazioni di lavoro e superficie occupata. Ma come si concilia questa riduzione con la gestione dei picchi occupazionali?