Investire o non investire in Bitcoin?

Le preoccupazioni di alcuni investitori, oltre alla forte volatilità ed al rischio di favorire transazioni illecite, riguardano l'insostenibilità di un possibile utilizzo diffuso della criptovaluta come mezzo di pagamento.

Il problema risiede nella tecnologia sottostante, la Blockchain, che richiede un consumo energetico esorbitante per gestire l'intero sistema di aggiornamento delle transazioni. Infatti, il cosiddetto processo di "mining", che necessita onerosissimi processi di calcolo, solo oggi richiede il consumo di poco più di 120 TWh all'anno (terawatt per ora), ovvero un valore superiore addirittura a quello stimato per interi Paesi come Argentina, Olanda ed Emirati Arabi.

Ma in un mondo in cui si spinge verso la transizione ecologica, ci sarà posto anche per il Bitcoin?

Al momento noi non includiamo questo strumento come parte della nostra asset allocation, data la volatilità e l'inefficienza energetica che ad oggi presenta.