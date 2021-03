High yield globale: da dove viene lo spread?

Per quanto riguarda un'analisi effettuata sulla base del rating, la tripla C (cioè il rating più basso) ad ora rappresenta solo il 17% dello spread complessivo (in calo su base annua rispetto ad un livello di oltre il 22% rappresentato nel febbraio del 2020).

Tale movimento rispecchia due aspetti principali: in primo luogo, una ripulitura dell'universo tripla C sulla scia dei default degli ultimi 12 mesi, in secondo luogo, una forte performance dello stesso segmento dopo i risultati delle presidenziali americane (la fascia tripla C globale ha reso più del 17% rispetto ad un rendimento di circa l'8% del mercato messo a segno dal 1° novembre dell'anno scorso).

Con un'analisi su base settoriale, uno sviluppo di certo degno di nota è la flessione su base annua del contributo in termini di spread che viene dal settore energetico e, al contrario, l'aumento registrato da parte del settore immobiliare.