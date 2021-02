Tutte le sfide che la robotica vincerÃ 

Industria

Per risolvere l'equazione economica dell'industria, la robotica potrebbe fornire una risposta rivoluzionaria, in particolare ricorrendo ai robot industriali, come quelli della giapponese Fanuc o della tedesca Kuka. Il lavoro uomo/macchina fa passi da gigante grazie ai robot collaborativi, i cosiddetti cobots, come quelli di Universal Robots, produttore danese rilevato nel 2015 dall'americana Terdyne per 285 milioni di dollari.

Dotati di sensori intelligenti, questi robot di nuova generazione lavorano in tutta sicurezza a fianco di colleghi umani facilitando la produzione semi-automatizzata di beni. Una coppia uomo-macchina efficiente, resa possibile dall'unione dei punti di forza di entrambi.

Medicina

La corsa tecnologica non manca di fornire innovazioni anche nella medicina con l'avvento della chirurgia robotica. Da Vinci, piattaforma robotizzata di Intuitive Surgical, nata da una tecnologia sviluppata dalla Nasa, moltiplica le capacità del chirurgo - umano per ora - grazie ai suoi quattro bracci robotizzati e ai moduli di realtà aumentata che forniscono informazioni precise in tempo reale.