Quali sono i 10 rischi per i mercati nel 2021

Esty Dwek (Natixis IM): i mercati finanziari globali possono dover fronteggiare molteplici situazioni critiche. Alcune più probabili, altre meno, ma non per questo da sottovalutare

1) La distribuzione dei vaccini a singhiozzo.

La distribuzione dei vaccini ha già palesato una lentezza maggiore del previsto: logistica, disponibilità di dosi, disponibilità della popolazione, effetti collaterali e mutazioni sono tutte variabili potenzialmente in grado di rallentarne la distribuzione, portando a ritardi per le campagne di massa e, di conseguenza, per il possibile ritorno alla normalità, elemento questo già prezzato dai mercati.

2) Una crescita deludente.

Il virus persiste più a lungo del previsto, sia a causa della scarsa diffusione del vaccino, sia per i problemi legati alle mutazioni. La crescita globale non ce la fa a rimbalzare mentre le misure di lockdown continuano a rimanere in piedi.