TikTok diventa sponsor globale di Euro 2020

TikTok si unisce a Coca-Cola, Heineken, Just Eat e Vivo come sponsor globali di Euro 2020.

Il torneo Euro 2020 si terrà dall'11 giugno all'11 luglio di quest'anno in 12 città ospitanti in diverse parti d'Europa. Saranno create altrettante "bolle" stile quella di Orlando per l'NBA, per garantire la sicurezza dei calciatori e dei loro staff.

Non è dato sapere se sarà possibile, e in che misura, la presenza del pubblico.









