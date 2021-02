Idee per strategie di crescita in ambienti incerti

L'evento - 100% online - aiuterà a costruire una strategia di successo adatta ai tempi che stiamo vivendo. Offrirà inoltre tutti gli strumenti per gestire la crescita strategica in ambienti incerti e svelerà le chiavi per conoscere i clienti e la customer experience.

La Professoressa Rita McGrath è riconosciuta a livello mondiale come una delle maggiori autorità in materia di innovazione e crescita in tempi di incertezza. In qualità di consulente per importanti CEO, il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo sulla strategia e sui programmi di crescita delle aziende della Fortune 500 di tutto il mondo.

L'evento inizierà martedì 2 marzo con una sessione dal titolo "Benvenuti al nuovo manuale di strategia", e affronterà temi di grande interesse, entrando subito nel merito:

- Dal vantaggio competitivo sostenibile a quello transitorio;



- I 6 elementi del nuovo manuale di strategia;

- Pensare oltre il settore: chi sono davvero i tuoi competitor?

Mercoledì 3 marzo di parlerà di "Strumenti per gestire la crescita strategica in ambienti incerti":

- Analisi delle opzioni e portfolio delle attività;

- La pianificazione guidata dalla scoperta: dalle supposizioni alla conoscenza;

- Il sano disengagement.

Infine, giovedì 4 marzo, l'evento si concluderà con una sessione decisamente interessante: "Competere sul campo: i clienti non dovrebbero essere un mistero":

- La segmentazione basata sui comportamenti invece che sui dati demografici;

- La catena del consumo: comprendere l'esperienza completa dei clienti;

- Analisi delle caratteristiche: quali compromessi fanno i clienti per valutare le tue offerte?

E' prevista la traduzione simultanea in italiano

