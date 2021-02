USA: aspettando l'inflazione che non verrÃ 

Infatti, i TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) sono interpretati come una proxy per quanto riguarda le aspettative di inflazione, ma il premio di liquidità nel segmento TIPS lascia intendere sia questo premio che in realtà si sta muovendo, piuttosto che le reali aspettative di inflazione.

Nel complesso, ci aspettiamo l'inflazione aumenti a causa degli effetti di base e della massiccia spesa fiscale con la domanda repressa scatenata dalla riapertura delle economie, ma crediamo che questo travaserà in un aumento temporaneo. La Fed ha già dichiarato che non reagirà (eccessivamente) e i rendimenti dovrebbero quindi rimanere in qualche modo limitati.

Se da un lato non ci aspettiamo grandi movimenti sul fronte dell'inflazione quest'anno, il trade di reflazione è invece destinato a continuare a ricevere supporti dalla diffusione dei vaccini e dalla massiccia spesa fiscale dell'amministrazione Biden. È probabile che i rendimenti salgano ancora e che il recupero dei settori ciclici vada avanti. In questo contesto, il reddito fisso è destinato a soffrire maggiormente, soprattutto sul fronte del debito sovrano. Ci siamo concentrati sugli Stati Uniti, ma è probabile che i rendimenti europei salgano di pari passo, anche se in misura minore.



Gli spread di credito si sono già evidentemente ristretti, ma hanno ancora spazio per assorbire alcuni rendimenti più elevati, il che ci mette in condizioni più favorevoli dinanzi al rischio di credito che con quello legati ai tassi d'interesse. I mercati azionari dovrebbero continuare a fare bene fino a quando i rendimenti non saliranno e la Fed resterà in attesa, quello che per noi è lo scenario più probabile. Infatti, le valutazioni, già elevate, si deteriorerebbero ulteriormente con tassi più alti.

Esty Dwek, Head of Global Macro Strategy, Natixis IM Solutions