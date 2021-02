Gli ultimi fuochi di un mercato rialzista?

Ma la vera domanda è: perché accadono queste cose?

A mio parere, questo é l'effetto della enorme liquidità che é stata immessa sui mercati, ma soprattutto nelle tasche di tanti "trader in pigiama" che iscrivendosi al "club" di Reddit hanno pensato di poter speculare come i grandi professionisti dei mercati, come i gestori degli hedge funds, addirittura con la presunzione di andargli contro.

Si sta quindi creando l'ultima gamba del rialzo azionario ripartito dai minimi del 23 marzo, quello sospinto dal retail puro che i tedeschi chiamano "il rialzo della cameriera". Senza nulla levare a questo nobile mestiere, bisogna pur sempre ammettere che generalmente queste signore non sono solite acquistare titoli azionari in Borsa e quando lo fanno vuol dire che stanno acquistando proprio tutti.

In tutta onestà mi sarei aspettato questo movimento già nel 2020 seppur non con questa intensità. Purtroppo (o per fortuna a seconda dei punti di vista) il COVID ha cambiato completamente le carte in tavola, facendo sì che sia i Governi che le banche centrali rinunciassero anche al minimo senso del pudore (monetario, ben inteso) stampando a più non posso e inviando addirittura il denaro a casa (alla faccia dell'Helicopter money di Bernanke). Non voglio dire che tutto il mercato sia in bolla perché al contrario, anzi, ci sono delle aziende meravigliose che stanno registrando degli incrementi di fatturato eccezionali proprio grazie a questa ripartenza del ciclo che si sta preparando.



E se devo dirla tutta, proprio non li capisco i "Reddit guys". Perchè mai invece di comprare delle Dead walking company, non vanno a cercare le piccole aziende serie e ben gestite che non sono seguite dagli analisti delle grandi case di investimento, ma, per chi avesse voglia di valutarle, potrebbero rappresentare delle vere proprie ciliegine o, come dicono gli anglosassoni "cherry picking"?

In merito all'Italia, vorrei aggiungere che non avere in portafoglio in questo momento una selezione di azioni italiane (in una percentuale corretta per il profilo di rischio ovviamente), soprattutto di Mid e Small cap (perchè ce ne sono di eccezionali anche nel Belpaese), dopo che abbiamo Draghi a gestire i soldi del Recovery fund e a seguito della legge sui PIR, equivarrebbe indubbiamente ad un atteggiamento pregiudizievole, come quello di quei professori che danno sempre quattro all'alunno scapestrato a prescindere da quello che fa.



Tutto bene quindi? Sembrerebbe di si, anche se correzioni di qualche punto possono avvenire in qualunque momento, ma attenzione che il vero game changer potrebbe essere l'inflazione, della quale si sta parlando ultimamente seppure senza troppa convinzione.

In realtà, un recente studio sui prezzi di 750 articoli essenziali venduti su Amazon, ha mostrato che a dicembre dello scorso anno i prezzi di 409 di questi erano aumentati di oltre il 20% rispetto ai livelli pre-pandemia, mentre 136 erano più che raddoppiati.

Più significativamente, molte aziende hanno segnalato pressioni sui costi energetici che sono aumentati bruscamente a causa delle difficoltà di approvvigionamento globali soprattutto dei trasporti. Le tariffe di spedizione dei container infatti si sono riprese infatti molto più velocemente rispetto alle ultime due recessioni. Se non sono segnali inflattivi questi!



E allora potremmo chiosare con un "fin che la barca va lasciala andare". Prestando però grande attenzione a non levare lo sguardo dall'orizzonte.

Michele de Michelis CIO, FRAME Asset Management