L'Eurozona studia il giapponese?

Siamo sicuri la BCE abbia fatto di meglio? La differenza, a giudicare dall'evoluzione dei tassi, è palese. Prendiamo come data di inizio della crisi il picco del mercato azionario - dicembre 1989 nel caso del Giappone e maggio 2007 nel caso dell'area Euro. Il famoso "ZIRP" (Zero Interest Rate Policy) è stato introdotto in Giappone nell'aprile 1999, cioè 9 anni e 4 mesi dopo il picco registrato dal mercato, mentre la BCE è stata più veloce di 2 anni. La differenza è obiettivamente notevole, ma forse non così determinante. Diventa però più sostanziale per quanto riguarda la transizione ai rendimenti negativi: 7 anni e 4 mesi dopo l'inizio della crisi in Europa, mentre il tasso giapponese a tre mesi non c'è ancora, dopo ormai 20 anni.

E si tratta di una differenza importante perché mentre la BoJ da un lato ha sviluppato una politica di tassi zero, dall'altro ha sempre comunicato l'idea di una futura normalizzazione. Ed è il dato sulle aspettative sui tassi a mostrare come l'aggressività del messaggio sia inferiore a quella della BCE. I tassi lunghi, usiamo come riferimento il "tenor" a 10 anni, sono crollati molto più velocemente nell'Eurozona, ad un ritmo quasi 3 volte più rapido: in sintesi, la BCE è stata più aggressiva e più veloce della BoJ. Per avere un quadro completo, naturalmente, bisogna parlare anche del quantitative easing.



Il bilancio della BoJ rappresenta attualmente il 133% del PIL del Paese rispetto al 63% nel caso della BCE. Ma anche qui, la BCE ha reagito più velocemente della BoJ: allo stesso punto del ciclo, la BoJ aveva un bilancio di circa il 25% del PIL e ci è voluto più di un decennio per raggiungere il livello in cui si trova attualmente la Banca centrale europea.

In conclusione: sia in termini di livello dei tassi che di quantitative easing, la BCE ha reagito più velocemente e più aggressivamente della Banca centrale del Giappone. La lezione del "troppo poco e troppo tardi" è stata assimilata e la funzione di reazione è stata quindi modificata. Questo significa che la BCE terrà l'economia dell'Eurozona fuori da un processo di Japanification? Non è detto: il trattamento somministrato al paziente è diverso, ma questo non significa che anche il risultato sarà necessariamente diverso.



Stéphane Déo, Head of markets strategy di Ostrum AM, affiliata di Natixis Investment Managers