Procurement Forum 2021: come l'innovazione puÃ² aiutare la ripresa economica anche nella sostenibilitÃ 

"Naturalmente, è fondamentale che i nostri eventi siano un veicolo per trasmettere le conoscenze, ma anche un'occasione di divertimento per tutti i presenti: solo con le emozioni, che nascono da esperienze concrete, riusciremo a lasciare il segno".

L'edizione 2021 propone una serie di novità:

- la survey "Monitoraggio della spesa e Riorganizzazione dei processi: dallo smartworking alla riduzione della liquidità come cambiano gli acquisti indiretti nell'era Covid?"

L'indagine si rivolge ai CPO di tutte le industry merceologiche e vuole descrivere lo scenario operativo e conoscere investimenti e soluzioni tecnologiche impiegate dalle imprese per rispondere all'emergenza Covid e affrontare la ripresa.

- due In Event Workshop su Data Analytics & AI nel Procurement e Business Process Automation alla RPA

Per scoprire come le nuove tecnologie digitali sono in grado di migliorare lo svolgimento dei processi interni e velocizzare comunicazioni e implementazioni di strategie nella gestione dei supplier. Un momento di networking dinamico, pensato per favorire il confronto, insieme a esperti del settore.



- L'Award "Best Digital Innovation Project in Procurement".

Il premio andrà al CPO che ha saputo coordinare un team di lavoro all'interno di un'Organizzazione aziendale, pubblica e privata e che, abbia realizzato negli ultimi 12 mesi un progetto innovativo nell'area Procurement, Logistica e Supply Management identificando le aree in cui la trasformazione digitale può fare la differenza ed investendo per realizzare progetti volti a potenziare l'esperienza del fornitore, grazie all'uso di AI, Robotica e Machine Learning.

I focus di Procurement Forum sono i temi più attuali come:

- Ruolo del CPO nell'era del Post-Covid e asset strategico nelle organizzazioni;

- Data Strategy & eProcurement - digitalizzazione della supply chain e dei processi interni;

- Negoziazione fornitori, vendita e contrattazione commerciale da remoto;



- Green & Sustainibility Management;

- Risk Assessment e analisi dei mercati di fornitura sicuri;

- Supply Chain Finance misurazione e contenimento del TCO;

- RPA: per automatizzare i task semplici e ripetitivi e rendere i processi agili e veloci;

- AI & Machine Learning Digital Trasformation per la misurazione delle performance metrics.

Procurement Forum è rivolto alle seguenti figure aziendali: Chief Procurement Officer, Responsabile Ufficio Acquisti, Head of Purchasing, Chief Financial Officer, Buyer Specialist, Supply Chain Manager, IT Manager, Responsabile Servizi Generali/Facility Manager.

Per informazioni e approfondimenti sul programma: https://www.ikn.it/evento/10943/procurement-forum/home