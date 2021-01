I trend del digital marketing nel 2021: dati, omnichannel, pagamenti contactless, intelligenza artificiale e fidelizzazione dei clienti

2) Esperienze omnichannel: la prossima era del consumismo

I consumatori si affidano più che mai al digitale per il proprio shopping. Secondo l'Osservatorio di Selligent sulle abitudini dei consumatori, il 29% delle persone ritiene che i comportamenti d'acquisto siano cambiati in modo permanente, destinato cioè a durare anche dopo la pandemia. Molti stanno pianificando di fare più acquisti online in futuro, ed è qui che i canali mobile superano di gran lunga la loro classe di peso, poiché semplificano accessi, pagamenti, check-out, gestione degli ordini...

3) Acquisti contactless: la nuova esperienza standard

Il 64% dei consumatori desidera opzioni di prelievo o di check-in mobile e contactless, sulla scia delle preoccupazioni per la salute e la sicurezza. E l'86% intende mantenere le misure di distanziamento sociale dopo la fine della pandemia. Gli acquisti senza contatto diventeranno lo standard, come parte critica della customer experience omnicanale senza soluzione di continuità, efficiente e flessibile.



4) IA: il segreto per una tecnologia più umana e centrata sul cliente

L'intelligenza artificiale capterà meglio gli interessi dei clienti, predirà l'intento e aiuterà i responsabili del marketing a costruire strategie per individualizzare ogni interazione con il cliente su larga scala, creando esperienze autentiche e "umane". La pandemia globale ha reso la fiducia, la trasparenza e l'empatia fattori chiave nel guidare la fedeltà e l'engagement dei clienti. Con il 69% dei consumatori che preferisce i chatbot per la loro capacità di fornire risposte rapide a domande semplici, l'IA conversazionale sarà in prima linea nel 2021. I professionisti del marketing digitale si rivolgeranno al marketing conversazionale per costruire relazioni e creare esperienze autentiche che stimolino l'engagement.

5) Fidelizzazione e loyalty marketing: sempre più cruciali



L'acquisizione di un nuovo cliente può essere cinque volte più costosa del mantenimento di un cliente esistente. In tempi di crisi economica, i marketer hanno maggiori probabilità di raggiungere i loro obiettivi di business investendo nel mantenere la fedeltà dei clienti esistenti e nell'incoraggiare acquisti ripetuti. Con l'aumento degli sforzi di fidelizzazione, una sfida chiave per i marketer sarà quella di distinguersi all'interno di caselle di posta affollate. I marketer dovranno adattarsi per anticipare meglio le esigenze dei loro clienti in modo da essere più pertinenti al contesto.