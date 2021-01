Net zero economy: un potenziale da 15.000 miliardi di dollari

"Tra le aree più interessanti, le nuove tecnologie in ambito fotovoltaico o le bioenergie "a basso impatto", quali quelle di origine organica, circolari da materie plastiche e idrogeno low-zero carbon", aggiunge Alessandro Cadei, Partner di Bain & Company e responsabile EMEA per la practice Energy & Natural Resources.

In particolare, Bain & Company ritiene necessario:

- accelerare la spinta sulla generazione elettrica rinnovabile attraverso la definizione di un adeguato contesto regolatorio e di mercato;

- incentivare iniziative di efficienza energetica, sia su settori tradizionali che su ambiti ad oggi meno esplorati (residenziale, trasporti), tramite un mix coerente di politiche e azioni;

- promuovere fonti energetiche innovative.

La produzione di energia rinnovabile dovrà passare dall'attuale 17% al 65% dei consumi di energia primaria. La capacità elettrica rinnovabile dovrà aumentare di quasi 8 volte (da 1.5 TW a 15 TW): ciò implica, per la sola parte impiantistica, investimenti per circa 10.000 miliardi di dollari.



La velocità di riduzione dell'intensità energetica, che oggi viaggia a ritmo di circa 1% annuo, dovrebbe aumentare di almeno tre volte, favorendo la diffusione di nuove soluzioni per cicli produttivi, edilizia, riscaldamento. Peraltro, al 2030, l'economia circolare - fortemente correlata all'efficienza energetica - creerà un giro d'affari stimato in circa 2.000 miliardi di dollari a livello globale.

Infine, i consumi energetici finali dei combustibili "carbon neutral", dovranno pesare per oltre il 10%, con almeno 2 TW di capacità di elettrolizzatori e un investimento di almeno 3.000 miliardi di dollari (senza tener conto dei necessari investimenti per infrastrutture di trasporto, stoccaggio e distribuzione ed utilizzo).

Quale fattore abilitante primario di tutta la mobilitazione verso gli obiettivi "net zero", resta imprescindibile, a livello nazionale e non solo, una strategia chiara, coerente e fattiva per la gestione sostenibile delle risorse ambientali, vero e proprio volano di innovazione e di sviluppo industriale a paradigma "green".