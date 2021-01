Chi accelera su transizione al digitale e sostenibilitÃ  uscirÃ  prima dalla crisi

Secondo lo studio, circa la metà (il 45%) delle aziende europee sta dando priorità agli investimenti sia nella trasformazione digitale, sia nella sostenibilità. In particolare, il 40% delle aziende europee intervistate prevede di effettuare ingenti investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale, il 37% nel cloud mentre il 31% sta ri-orientando i propri investimenti per concentrarsi maggiormente su modelli di business orientati alla sostenibilità.

Aziende incerte sugli obiettivi di crescita per il 2021

Lo studio rileva anche che il 45% delle aziende europee prevede di realizzare i propri obiettivi di crescita per il 2021. Le aziende del Regno Unito, Francia e Germania sono tra le più ottimiste, con rispettivamente il 59%, il 52% e il 51%. Le aziende intervistate in Italia e Spagna, invece, sono le più pessimiste, con rispettivamente il 34% e il 31% di previsione di realizzare i propri obiettivi di crescita per il 2021.



"Anche le aziende che riconoscono le opportunità che derivano dall'accelerare la propria transizione al digitale e alla sostenibilità incontrano degli ostacoli nei diversi stadi del percorso verso la twin transformation", ha commentato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia. "Fra le maggiori sfide, troviamo sicuramente la definizione di un modello di business efficace per realizzare prodotti sostenibili, la liberazione di risorse e la capacità di passare rapidamente da progetti pilota ad iniziative su grande scala che coinvolgono l'intera società".

Lo studio illustra infine i diversi step che un'azienda deve compiere per superare questi ostacoli e portare a termine la "twin transformation":

- favorire modelli di business ecosistemici, orientati alla sostenibilità e abilitati dalla tecnologia: i leader della twin transformation generano più del 10% dei loro ricavi in questo modo;



- unire le risorse per trasformare le applicazioni tecnologiche in pratiche sostenibili: i leader della twin transformation investono in innovazione in misura maggiore e ad ogni livello, allocando oltre il 10% dei ricavi annui in Ricerca&Sviluppo. Questi leader riconoscono anche che la sostenibilità e la tecnologia non sono priorità separate.

- guidare, abilitare e coltivare il talento: i leader della twin transformation si assumono la responsabilità di garantire il continuo livello di occupazione delle proprie risorse, impegnandosi a fondo nella loro riqualificazione e nell'aggiornamento continuo delle loro competenze nella consapevolezza che formare e coltivare talenti sia fondamentale affinché la trasformazione sia un valore tangibile per l'impresa.

"C'è un motivo per cui il DNA ha la forma di una doppia elica - conclude Benasso - La struttura a spirale della molecola che è alla base della vita è di importanza critica per la replica, l'adattamento e la crescita. È una metafora potente anche per le imprese che sono nel mezzo di due transizioni parallele: la digital transformation e la sostenibilità. Le aziende che continuano a percorrere strade già battute saranno spettatrici impotenti dei concorrenti che diventeranno sempre più competitivi sfruttando il dinamismo alla base del loro DNA. In alternativa, possono seguirne l'esempio e liberare il valore che si trova nella fusione tra le tecnologie più innovative e i tradizionali punti di forza dell'Europa quali sostenibilità e solidarietà".