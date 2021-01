M&A: il 2021 potrebbe essere uno dei migliori anni mai registrati

1. Un mondo sempre più bipolare

Quando il Presidente eletto Biden entrerà in carica, è improbabile che sarà semplice il passaggio dalla posizione isolazionista dell'amministrazione Trump a un mercato più espansivo a livello internazionale. E' più facile aspettarsi invece un ambiente geopolitico e macroeconomico dominato dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina, con le economie emergenti che si allineano in larga misura con la Cina e l'Europa nel mezzo.

2. COVID-19: Una corsa contro il tempo

I governi stanno esaurendo la liquidità, spendendo miliardi per mantenere a galla imprese e posti di lavoro nella speranza di un rilancio nel 2021. Le economie si riprenderanno in tempo o le ricadute della pandemia peggioreranno quest'anno, scatenando un'ondata di insolvenza che travolgerà l'economia globale, limitando ogni prospettiva di ripresa a breve termine? Alcuni settori hanno già raggiunto il loro "punto critico". L'accelerazione del consolidamento, la ristrutturazione e le dismissioni domineranno i settori dei viaggi, del commercio al dettaglio e del settore immobiliare.



Il COVID-19 ha visto anche un salto di qualità nel tasso di adozione del digitale nei servizi finanziari. In particolare, il passaggio allo smartworking accelerato dalla pandemia e gli inviti a perseguire una ripresa economica "green" dovrebbero guidare l'attività di M&A nel settore tecnologico nel 2021 e oltre.

3. Rimettere a punto la geografia dell'M&A

Spinti dal ritmo di adozione della tecnologia durante la pandemia, i criteri per la conclusione delle operazioni sono sostanzialmente cambiati e il posizionamento delle aziende da comprare slitta in basso nella lista delle priorità degli acquirenti. Una grande banca che cerca di acquistare una fintech, per esempio, invece di cercarla a Manhattan o a Londra, è sempre più propensa a guardare oltre i confini dell'Europa e del Nord America verso nuovi mercati per trovare il target giusto. Le implicazioni per il mercato M&A nel 2021 e a più lungo termine, saranno significative.



4. SPACS in aumento

L'evoluzione delle Special Purpose Acquisition Companies (SPACS) negli Stati Uniti è stata drammatica, con il 2020 un anno da record per le aziende da "assegno in bianco". Nonostante la crescita significativa (aumento del 350% anno su anno), queste rappresentano ancora solo una piccola parte del mercato complessivo del M&A (meno dell'1%). Il loro forte track record, tuttavia, sta intensificando la pressione sulle autorità di regolamentazione di altri paesi per allentare le regole e consentire alle SPACS di operare nei loro mercati. Con interrogativi sulla due diligence ancora da risolvere, una nuova ondata di SPACS alla ricerca di obiettivi di acquisizione al di fuori del Nord America, è più probabile che si vedrà nel 2021 in mercati meno regolamentati rispetto all'Europa. Il tempo ci dirà quante di queste iniziative avranno successo.



5. Post-Brexit: Cosa succederà ai servizi finanziari del Regno Unito?

Dal voto della Brexit nel 2016, l'attività di M&A è proseguita nel Regno Unito e in Europa in un contesto di incertezza politica ed economica. Mentre l'accordo dell'ultimo minuto di dicembre garantisce il proseguimento degli scambi liberi, non è ancora chiaro come saranno influenzati i servizi finanziari. Questa incertezza porterà inevitabilmente ad una certa volatilità e perturbazione del mercato, creando opportunità di M&A nel 2021 per le imprese del Regno Unito e per gli acquirenti d'oltreoceano, in quanto alcuni settori beneficeranno della rottura dei legami con l'Unione Europea, mentre altri si troveranno in difficoltà.

"La pandemia ha dimostrato la necessità per le aziende di raddoppiare gli sforzi per adottare l'innovazione nei modelli di business esistenti e di concentrarsi su un approccio digitale per costruire nuove strade verso il mercato", prosegue Scaffidi. "Dopo un anno di montagne russe per le operazioni di M&A, le aziende continueranno a cercare di costruire la resilienza per resistere a futuri shock o crisi, con un numero crescente di transazioni in tutti i settori focalizzate sulla diversificazione e sull'acquisizione di capacità a lungo ricercate".



"I mediatori non dovrebbero dare per scontato che si tratti di una svolta decisiva, l'incertezza è destinata a rimanere. Sarà fondamentale come sempre per gli acquirenti scegliere attentamente i loro obiettivi di crescita, prima di lanciarsi in un?operazione, se vogliono darsi le migliori possibilità di successo. Un'attenzione dedicata ai rischi legati alle risorse umane e alle persone durante la due diligence e l'integrazione può aiutare a raggiungere questo obiettivo", ha aggiunto Fiocchi.