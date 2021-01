I CIO necessitano di una maggiore collaborazione tra i team per guidare la trasformazione digitale

"Poiché il ritmo della trasformazione digitale accelera e i cloud moderni e dinamici introducono una complessità crescente, la pressione sui team per prendere decisioni basate sui dati e automatizzare le operation per fornire valore di business più rapidamente non è mai stata così alta", ha affermato Mike Maciag, Chief Marketing Officer presso Dynatrace. "Tuttavia, la mancanza di collaborazione tra i team e l'accesso a un'unica fonte di dati in tutta l'organizzazione sta ostacolando la capacità dei team di BizDevOps di raggiungere questo obiettivo. Utilizzando dati disparati da più soluzioni di monitoraggio e analisi e aderendo a una visione ?la mia parte funziona bene', stanno sprecando centinaia di ore e milioni di dollari ogni anno, piuttosto che perseguire obiettivi aziendali condivisi supportati da precisi, insight olistici".

Ulteriori risultati della ricerca evidenziano che:



- Il 49% dei CIO afferma di avere dati e visibilità limitati dal punto di vista degli utenti sulle prestazioni dei servizi digitali.

- Solo il 14% delle organizzazioni dispone di un'unica piattaforma che consente la collaborazione tra team e una reale comprensione dell'impatto sul business dell'IT.

- Il 49% dei CIO afferma che i team IT e business lavorano in silos.

- Il 40% dei CIO afferma che la limitata collaborazione tra i team rende più difficile identificare la gravità di un problema e ridurre al minimo il suo impatto business complessivo.

Per alleviare il carico per l'IT ed evitare di estendere le risorse limitate oltre i propri limiti, le organizzazioni stanno adottando nuove pratiche che si basano sull'abbattimento dei silos:

a) Il 53% sta adottando BizDevOps;

b) Il 50% sta adottando Autonomous Cloud Operations;



c) Il 47% sta adottando NoOps.

"Senza abbattere i silos tra IT, sviluppo e business, le organizzazioni non possono tenere il passo con il ritmo accelerato della trasformazione digitale", ha aggiunto Maciag. "Fornire ai team una singola piattaforma di analisi e monitoraggio, radicata in un modello di dati comune e fornendo insight precisi e in tempo reale, porta a obiettivi condivisi e migliori risultati di business".