Un lavoratore su tre non ha le competenze giuste

Per farlo, BCG ha messo a punto il Future Skills Architect (FSA), strumento che consente di analizzare le perfomance di un Paese calcolandone l'indice di "maturità" (FSA Maturity Index) e fornendo un modello per la definizione degli specifici obiettivi nazionali insieme a una libreria di 50 soluzioni pronte per l'uso, policy di governo o tecniche di mercato da adottare.

L'Italia non ha una posizione brillante in classifica. L'indice generale FSA la trova al 34esimo posto, sotto Cile e Malesia. La sua percentuale di skills mismatch ammonta al 38,2% (ma l'Olanda, al primo posto generale, è al 37,7%), con quasi 10 milioni di lavoratori male assortiti. In generale, non brilla per nessuno dei cosiddetti "mattoni" di riferimento. L'azione del governo per sviluppare nuove competenze è ferma a un punteggio di 44,2 su 100, appena al di sotto della media mondiale, 45. Meglio la Lifelong Employability, che ne ha poco più di 52 (su un punteggio medio di 43) e la Skill Liquidity, che misura l'ampiezza, anche geografica, delle domande di lavoro: punteggio di 62 su medi di 50 (questo registra anche una antica predisposizione al trasferimento, soprattutto da Sud a Nord).



Tuttavia, i punti di ritardo sono enormi. Per quanto riguarda il primo punto, la scuola zoppica: l'insegnamento del pensiero critico ha un punteggio di 43 punti (più basso del 50% dei Paesi al vertice). Per il secondo, cioè la formazione e impiegabilità continua, il livello di partecipazione ai MOOC (Massive Open Online Courses) in Italia è due volte inferiore a quello dei Paesi leader. Mentre per il terzo, la percentuale delle persone che lavoravano da remoto in epoca pre-Covid era ferma al 23%, mentre ai vertici del mercato arrivavano al 40%. Insomma, c'è molto da lavorare.

Guardando alla metodologia, l'indice (FSA Maturity Index) si basa su 59 indicatori, comprende 75 Paesi raggruppati per reddito in cinque distinte categorie e costituiscono il 95% del Pil mondiale e il 79% della popolazione.

Le policy sono distribuite in tre campi (i tre pilastri), cioè capacità, motivazioni e opportunità. E in corrispondenza di questi sono stati individuati sette "mattoni", cioè la presenza di skill di base, l'implementazione di iniziative di lifelong employability (non si smette di studiare, imparare e aggiornarsi), insieme all'auto-realizzazione del lavoratore e un'analisi delle risorse umane che sia centrata proprio su bisogni, abilità e talenti della forza lavoro. A questo si aggiunge l'accessibilità delle offerte, la cosiddetta "skill liquidity" che favorisce l'accesso anche da aree diverse e lontane (attraverso, ad esempio, il lavoro da remoto), e l'apertura all'inclusività. Sono, in sostanza, parametri di valutazione e settori su cui intervenire.



FSA individua quindi le cause sottostanti allo skills mismatch, esamina la situazione corrente, aiuta a fare confronti e a individuare soluzioni intelligenti, magari copiando gli altri. I casi da guardare, cioè le best practice, sono tanti e - sorpresa - sono collegati alle innovazioni obbligate dal COVID-19. Come Hatch Exchange la piattaforma australiana nata per dare lavoretti part-time agli studenti universitari e diventata, con la pandemia, rete di collegamento tra aziende (più di 70) e disoccupati. O Darsak, uno strumento creato dal governo giordano per le lezioni scolastiche online (necessario in tempi di lockdown) che guarda in avanti e pensa già a un pubblico adulto, cioè lavoratori da formare o riformare.