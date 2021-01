Technology, Consumer Goods e ICT i settori piÃ¹ attivi per le operazioni M&A post Covid

La maggior parte delle operazioni (pari al 67% di quelle esaminate) si è configurata come l'acquisizione della totalità delle azioni - o della maggioranza di esse - delle società target. Tuttavia, si tratta di una diminuzione del 15% rispetto al 2019. È interessante, e indicativo di come gli acquirenti abbiano cercato di abbassare il livello di rischio, il sensibile aumento delle operazioni per il controllo di quote di minoranza, pari al 15% del totale.

"Si è venuto a creare un mercato a due velocità - commenta Giulio Maroncelli, Location Head di DLA Piper Corporate Group in Italia - da una parte gli asset più attraenti, come tecnologia e farmaceutica, sono interessati da deal accelerati e con capitali ingenti, mentre in ambiti più sofferenti le trattative si allungano e si fatica a trovare un accordo. Questo divario probabilmente continuerà anche nel 2021.



Nell'anno che inizia riteniamo che diminuiranno gli interventi statali a favore delle imprese: quando questi sostegni verranno meno, prevediamo un aumento di operazioni di M&A che interesseranno aziende oggi in difficoltà, ma pronte per un nuovo rilancio grazie all'ingresso di nuovi soci o a operazioni straordinarie".









