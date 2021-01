La biometria viene battuta dal mobile per la sicurezza degli accessi

Lato applicazione: in quanto tempo è possibile implementare una soluzione di questo tipo?

Le credenziali mobili sono semplici da installare e sono progettate per funzionare perfettamente in ambito residenziale e commerciale. Per esempio, il nostro citofono modulare IP Verso offre una gamma di lettori totalmente intercambiabili.

Un lettore RFID può essere convertito in pochi minuti in uno Bluetooth, senza bisogno di sostituire il citofono. Inoltre, la nostra gamma di lettori comprende opzioni che supportano anche tipologie di credenziali multi tecnologia. Scegliendo un lettore che supporta sia RFID che Bluetooth, o codici PIN e Bluetooth, nel tempo è possibile migrare verso le credenziali mobile più comode, senza effettuare alcun cambiamento per le persone che utilizzano il lettore.

Per quanto riguarda la piattaforma stessa, il supporto delle credenziali mobili sta diventando sempre più una caratteristica fondamentale. Il nostro software Access Commander supporta l'iscrizione e la gestione delle credenziali Bluetooth e lo fa da un po' di tempo, quindi è necessario solo garantire che il software sia aggiornato. La scelta di un sistema che offra flessibilità è la chiave per la transizione verso le nuove tecnologie, come le credenziali mobili, man mano che emergono.



Quali sono i futuri sbocchi della soluzione?

I nostri clienti riconoscono che la nostra doppia soluzione con citofoni IP e unità di controllo degli accessi offre vantaggi in termini di eleganza del design, funzionalità e resistenza dei materiali. La tecnologia di accesso mobile è già apprezzata in ambito residenziale, come abitazioni indipendenti o plurifamiliari. Stiamo assistendo a un forte aumento dell'utilizzo mobile con le consegne a domicilio di generi alimentari e altri prodotti. Grazie a questa tecnologia innovativa, le persone ricevono le consegne a domicilio in modo sicuro e comodo anche quando sono fuori casa. Un'applicazione video abilitata sul proprio smartphone consente all'utente di autorizzare l'accesso ad aree sicure, permettendo di effettuare la consegna in un luogo specifico, come una stanza adibita a questa funzione in un condominio o un'area a casa di qualcuno. Attualmente stiamo lavorando a una nuova soluzione che garantirà ai facility manager una piattaforma flessibile e intuitiva per gestire le credenziali e i diritti di accesso dei residenti, a cui al contempo forniamo un'applicazione in grado di migliorare la loro living experience all'interno della proprietà, gestire da remoto le videochiamate alla porta, consentire l'accesso mobile a ospiti e visitatori. Sicuramente continueremo a sviluppare questa piattaforma per offrire sempre più comodità ai residenti, soddisfando molte delle loro esigenze domestiche attraverso un'unica interfaccia.