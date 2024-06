22/06/2024 leisure

Process Intelligence, gestione dati e intrattenimento: la nuova puntata del Late Tech Show

La puntata 39 della quinta stagione racconta tre sfaccettature diverse del digitale contemporaneo

Nella nuova puntata del podcast Late Tech Show di Gigi Beltrame si parla come sempre di digitale, di innovazione e di come sta cambiando la nostra quotidianità. Si parte con un'intervista a Eugenio Cassiano di Celonis che porta l'ascoltatore nella process intelligence, esplorando la transizione dal process mining a una gestione più sofisticata ed efficiente dei processi aziendali. Come spiega Cassiano, "questo passaggio non rappresenta solo un avanzamento tecnologico, ma un salto quantico per le aziende che puntano a ottimizzare le loro operazioni e migliorare l'efficienza complessiva." L'impiego avanzato di queste tecnologie permette di analizzare e migliorare i flussi di lavoro in modo più preciso e reattivo, consentendo alle imprese di rispondere in modo più agile alle sfide del mercato. Non meno importante è la questione della gestione dei dati, dei big data e dell'intelligenza artificiale, argomento affrontato da Paolo Fontana di Pure Storage. Nell'epoca in cui i dati vengono spesso descritti come il "nuovo petrolio", l'abilità di gestirli e trasformarli in asset strategici è fondamentale per il successo aziendale.



Fontana sottolinea come la sua azienda stia lavorando per "mettere a disposizione strumenti che permettono di estrarre valore dai dati e utilizzarli per stimolare l'innovazione e la crescita." Questa rivoluzione nella gestione dei dati offre nuove opportunità per migliorare l'efficienza operativa e favorire la trasformazione digitale delle imprese. E infine un focus sull'intrattenimento fisico che passa sempre di più dal digitale, con Matteo Mossini di Wudstok.it. La piattaforma sta trasformando l'esperienza degli eventi live, connettendo in modo innovativo artisti, locali e pubblico. "Vogliamo offrire un'esperienza che va oltre il semplice evento", afferma Mossini, "creando un ambiente dove ogni serata diventa un'opportunità unica per socializzare e divertirsi." Grazie alla capacità di creare esperienze personalizzate e coinvolgenti, Wudstok.it non solo rivoluziona il modo in cui viviamo gli eventi musicali, ma apre nuove strade per il settore dell'intrattenimento. Su Spotify (audio e video), YouTube, Apple Podcast e nelle principali piattaforme.