Iliad festeggia 6 anni con offerte molto competitive

Il rilancio delle offerte per la telefonia mobile passa anche da un'offerta per i clienti business

Iliad, l'operatore telefonico low-cost che ha rivoluzionato il mercato delle telecomunicazioni in Italia, festeggia il suo sesto compleanno con una serie di nuove offerte mobili davvero succulente. Tre offerte Flash, di cui una completamente nuova, un piano "solo" dati ancora più ricco e poi la tariffa per la "Domotica" più conveniente sul panorama italiano. L'azienda francese, che ha fatto breccia nel cuore degli italiani grazie ai suoi prezzi aggressivi e alla trasparenza delle offerte, non delude le aspettative e lancia una vera e propria offensiva contro la concorrenza. Partiamo subito con le tre nuove offerte Flash, veri e propri pacchetti bomba per chi cerca un'abbondanza di traffico dati e chiamate illimitate. La Flash 250 è la regina incontrastata, con ben 250 GB di traffico dati, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Un'offerta così ricca di giga è perfetta per gli utenti più esigenti, come i "gamer online, gli streamer e chiunque desideri navigare senza limiti", come affermato da un portavoce di Iliad.



E il bello è che questa offerta è disponibile anche per chi già è cliente Iliad e desidera aumentare la propria disponibilità di GB. Ma non finisce qui! C'è anche la Flash 200, con 200 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS illimitati. Un'ottima soluzione per chi ha bisogno di tanti giga, ma non necessariamente dei quantitativi estremi della Flash 250. E per chi preferisce un'offerta più leggera, ecco la Flash 150, con 150 GB di traffico dati e, ovviamente, minuti ed SMS illimitati. Tutte queste offerte Flash mantengono la promessa di Iliad di non avere vincoli o costi nascosti, e il prezzo rimarrà bloccato per sempre. Una garanzia di trasparenza che ha sempre contraddistinto questo operatore. L'operatore ha anche rinnovato la sua offerta Iliad Business, dedicata alle aziende. Senza aumenti di prezzo, l'offerta Business Giga 300 passa da 220 GB a ben 300 GB al mese, sempre con minuti ed SMS illimitati e una generosa quantità di traffico dati da utilizzare in Europa e in oltre 30 Paesi extra UE, inclusi gli Stati Uniti. Un'offerta davvero ghiotta per le imprese che necessitano di tanti giga per restare sempre connesse e produttive.



Nel primo trimestre dell'anno Iliad Italia ha superato la soglia degli 11 milioni di utenti nel mobile. Il fatturato è stato pari a 272 milioni di euro, in crescita del 12,8% mentre l'Ebitdaal (after leasing) si è attestato su 71 milioni di euro, in crescita del 11,7 per cento.

