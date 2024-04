27/04/2024 fare

Come avere il rimborso del 730/2024 in tempi brevi

Piccola guida per ottenere il rimborso (anche dal Modello Redditi)

I contribuenti aspettano con ansia il periodo della dichiarazione dei redditi per il rimborso eventualmente spettante. Per avere il rimborso in tempi brevi, è fondamentale inviare il modello 730 precompilato quanto prima. Le tempistiche dei rimborsi dipendono dalla data di trasmissione della dichiarazione e possono variare in base al tipo di modello utilizzato.



Presentare il modello 730/2024



Per chi presenta il modello 730/2024, le modalità per avere il rimborso in tempi abbastanza brevi sono diverse. Il primo modo è quello di presentare la dichiarazione quanto prima: se si riesce a inviare il modello entro la fine di maggio, è certo che il rimborso arriverà con la busta paga di luglio.



Comunicare alle Entrate il codice Iban



Per velocizzare i tempi, è anche importante comunicare alle Entrate il proprio codice Iban. Ci sono tre modi possibili per farlo: online, con pec o recandosi presso uno degli sportelli dell'Agenzia delle Entrate.



Rimborso da Modello 730/2024



Rimborso dal Modello Redditi 2024



Quando dal modello Redditi emerge un credito e il contribuente indica di voler ricevere il rimborso, ci sono due possibilità: compilare il quadro RX o utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare.