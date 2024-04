27/04/2024 economia

Bce: Inflazione a 12 Mesi al Minimo dal 2021

L'attesa è del 3%

La Banca Centrale Europea (Bce) ha annunciato il 26 aprile che le aspettative dei consumatori europei sull'inflazione nei prossimi 12 mesi sono scese al 3,0%, raggiungendo il livello più basso da dicembre 2021. Si tratta di un calo rispetto all'1,1% di febbraio 2023 e al picco del 4,3% di giugno 2022, quando la guerra Russia-Ucraina aveva fatto schizzare i prezzi dell'energia.

Le aspettative di inflazione nei prossimi tre anni sono rimaste invece invariate al 2,5% per il quarto mese consecutivo, secondo il sondaggio Bce condotto a marzo.



Incertezza sull'Inflazione in Calo



L'incertezza sui prezzi nei prossimi 12 mesi è leggermente diminuita e si attesta ora al suo livello più basso dall'inizio del conflitto russo-ucraino, secondo i dati Bce.



Consistente calo dell'Inflazione



L'inflazione nell'area euro ha subito una costante flessione dall'inizio dell'anno, dopo i picchi registrati nel 2022 in seguito al conflitto russo-ucraino.

Il calo delle aspettative dei consumatori sull'inflazione nei prossimi 12 mesi riflette la diminuzione dei prezzi dell'energia e la conseguente riduzione dell'inflazione.







Impatto sulle Banche Centrali



Questa evoluzione delle aspettative di inflazione potrebbe influenzare le decisioni delle banche centrali (come la Bce) sui tassi di interesse.