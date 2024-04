04/04/2024 economia

Perché la deflazione potrebbe essere il peggior nemico economico

Deflazione: economia a rischio? Cosa c'è da sapere sui prezzi in diminuzione e i loro impatti

Molti economisti raccomandano cautela, però, affinché i consumatori siano attenti a ciò che desiderano. La diminuzione dei prezzi nell'intera economia potrebbe in realtà essere un segnale poco salutare. "Ci sono", avverte la Banca d'Inghilterra, "più conseguenze dalla diminuzione dei prezzi di quanto non si pensi". Cosa potrebbe essere così negativo riguardo ai prezzi più bassi?







COS'È LA DEFLAZIONE?



La deflazione è una diminuzione diffusa e sostenuta dei prezzi nell'intera economia. Le diminuzioni occasionali dei prezzi al consumo da un mese all'altro non contano. Gli Stati Uniti non hanno visto una vera deflazione dall'epoca della Grande Depressione degli anni '30. Il Giappone ha vissuto un episodio di deflazione molto più recente. Sta emergendo solo ora da decenni di prezzi in diminuzione che sono iniziati con il crollo dei suoi mercati immobiliari e finanziari all'inizio degli anni '90.



COSA NON VA CON LA DEFLAZIONE?



"Anche se prezzi più bassi possono sembrare una cosa positiva", dice il Banco de España, la banca centrale spagnola, sul suo sito web, "la deflazione può infatti essere molto dannosa per l'economia".



Perché? Principalmente perché la diminuzione dei prezzi tende a scoraggiare i consumatori dal spendere. Dopotutto, perché acquistare ora se è possibile acquistare ciò che si desidera ? auto, mobili, elettrodomestici, vacanze ? a un prezzo inferiore in seguito?



La realtà è che la salute dell'economia dipende dagli acquisti costanti dei consumatori. Negli Stati Uniti, le spese delle famiglie rappresentano circa il 70% dell'intera economia. Se i consumatori dovessero tirarsi indietro, in massa, per aspettare prezzi più bassi, le imprese sarebbero sottoposte a una pressione intensa per ridurre ulteriormente i prezzi per cercare di rilanciare le vendite. Nel frattempo, i datori di lavoro potrebbero dover licenziare ondate di dipendenti o tagliare i salari ? o entrambi. Le persone disoccupate, ovviamente, sono ancora meno propense a spendere, quindi i prezzi probabilmente continuerebbero a diminuire. Tutto ciò rischia di innescare una "spirale deflazionistica" di tagli dei prezzi, licenziamenti, ulteriori tagli dei prezzi, ulteriori licenziamenti. E così via. Potrebbe seguire un'altra recessione. Fu per evitare proprio quel tipo di bruttezza economica che la Banca del Giappone ricorse ai tassi di interesse negativi nel 2016 e perché la Fed mantenne i tassi degli Stati Uniti vicini allo zero per sette anni consecutivi durante e dopo la Grande Recessione del 2007-2009.

La deflazione esercita un altro effetto doloroso, anche: danneggia i debitori rendendo i loro prestiti regolati all'inflazione più costosi.



CI SONO VANTAGGI NELLA DEFLAZIONE?



È certamente vero che gli americani possono far rendere di più i loro stipendi quando i prezzi diminuiscono. Se i prezzi del cibo o della benzina dovessero crollare, le famiglie troverebbero certamente meno doloroso affrontare le spese alimentari o i loro spostamenti per andare al lavoro ? purché rimanessero impiegate. Alcuni economisti addirittura mettono in discussione l'idea che la deflazione rappresenti una minaccia economica seria. Nel 2015, ricercatori della Banca per i Regolamenti Internazionali, un forum per le banche centrali del mondo, hanno esaminato 140 anni di episodi deflazionistici in 38 economie e sono giunti a questa conclusione: la correlazione tra la diminuzione dei prezzi e la crescita economica "è debole e deriva principalmente dalla Grande Depressione". Ma l'eccezione era significativa: dal 1929 al 1933, l'output economico degli Stati Uniti crollò di un terzo, i prezzi diminuirono di un quarto e il tasso di disoccupazione salì dal 3% a un opprimente 25%.

I ricercatori della banca hanno detto che il più grande rischio economico non proveniva dalla diminuzione dei prezzi dei beni e dei servizi ma piuttosto da una caduta libera del prezzo degli asset ? azioni, obbligazioni e immobili. Quegli asset in crollo, a loro volta, possono far crollare le banche che detengono investimenti in rovina o che hanno concesso prestiti a sviluppatori immobiliari in difficoltà e acquirenti di case. Le banche danneggiate potrebbero quindi interrompere il credito ? il sangue vitale dell'economia più ampia. Il risultato probabile? Una dolorosa recessione.