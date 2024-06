10/06/2024 economia

Nvidia sfonda il tetto dei 3 trilioni di dollari e supera Apple come capitalizzazione in borsa

Nvidia diventa la seconda azienda al mondo per capitalizzazione, sorpassando Apple grazie al boom dell'intelligenza artificiale

Nvidia, il colosso statunitense dei semiconduttori, ha raggiunto un traguardo storico, superando Apple come seconda azienda al mondo per capitalizzazione di mercato. La corsa dei chip di ultima generazione, necessari per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, ha portato il valore delle azioni di Nvidia a un aumento del 150% nel 2024, fino a toccare quota 1.223,4 dollari per azione, con una capitalizzazione di mercato di oltre 3 trilioni di dollari. Secondo Gabriel Debach, market analyst di eToro, "questa ascesa rappresenta un momento storico, segnando l'affermazione dei semiconduttori come il settore industriale più influente dell'S&P 500, con un peso dell'11,64%, superando il dominio dei software". "Questa è una pietra miliare per l'industria dei chip e un riconoscimento dell'importanza cruciale dell'intelligenza artificiale nel plasmare il futuro dell'innovazione tecnologica," ha dichiarato Debach. L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha raggiunto una ricchezza personale di 107,4 miliardi di dollari, diventando uno degli uomini più ricchi del mondo. Huang ha guidato Nvidia nella sua trasformazione da produttore di chip per videogiochi a leader nell'intelligenza artificiale e nel machine learning.



"Siamo solo all'inizio di un'era rivoluzionaria in cui l'intelligenza artificiale trasformerà ogni settore dell'economia," ha affermato Huang in un'intervista. "Nvidia è posizionata in modo unico per guidare questa rivoluzione grazie ai nostri chip all'avanguardia e alle nostre competenze nel deep learning."



La scalata di Nvidia è stata alimentata dalla domanda senza precedenti di chip ad alte prestazioni per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT e DALL-E. Le aziende di tutto il mondo stanno investendo massicciamente nell'AI per migliorare l'efficienza, sviluppare nuovi prodotti e servizi, e ottenere un vantaggio competitivo. Mentre Apple rimane un gigante tecnologico di enorme successo, la sua dipendenza dai dispositivi consumer come iPhone e Mac potrebbe averla messa in svantaggio rispetto a Nvidia, che si è concentrata sulle tecnologie all'avanguardia dell'AI.