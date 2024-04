24/04/2024 digital

TikTok in pericolo: il Senato Usa approva disegno di legge per costringere ByteDance a vendere l'app

Tira una brutta aria per il social cinese, che comunque non sparirà. L'inizio di una nuova guerra commerciale e digitale?

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un controverso disegno di legge che potrebbe portare alla messa al bando di TikTok in America. Il proprietario cinese di TikTok, ByteDance, ha nove mesi di tempo per vendere la sua partecipazione, altrimenti l'app verrà bloccata negli Stati Uniti.



La minaccia alla sicurezza nazionale



Il disegno di legge è stato approvato come parte di un pacchetto di quattro progetti di legge che includevano anche aiuti militari a Ucraina, Israele, Taiwan e altri partner statunitensi nella regione dell'Indo-Pacifico. I legislatori hanno espresso preoccupazione per la sicurezza nazionale, sostenendo che i dati di milioni di americani potrebbero finire nelle mani della Cina.



La reazione di ByteDance



ByteDance ha detto di non avere una risposta immediata alla mossa, ma in precedenza aveva affermato che si sarebbe opposta a qualsiasi tentativo di costringerla a vendere TikTok. Se gli Stati Uniti riuscissero a costringere ByteDance a vendere TikTok, qualsiasi accordo avrebbe comunque bisogno dell'approvazione dei funzionari cinesi, ma Pechino ha promesso di opporsi a qualsiasi mossa del genere.







La posizione del presidente Biden



Il disegno di legge sarà ora inviato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha dichiarato che lo trasformerà in legge non appena avrà raggiunto la sua scrivania. Il presidente Biden ha espresso preoccupazione per la sicurezza nazionale e ha sostenuto la necessità di proteggere i dati degli americani.



Le reazioni dei legislatori



Il senatore Marco Rubio, l'esponente più alto in grado repubblicano dell'Intelligence Committee, ha affermato che "per anni abbiamo permesso al Partito comunista cinese di controllare una delle app più popolari in America, ciò era pericolosamente miope. Una nuova legge imporrà al proprietario cinese di vendere l'app. Questa è una buona mossa per l'America".