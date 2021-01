Lavoro: il futuro Ã¨ ibrido. Da remoto piÃ¹ produttivo il 75% dei lavoratori

Il ruolo del management

Risulta perciò essenziale immaginare modalità che riproducano le dinamiche della socialità, quelle per le quali i lavoratori da remoto sentono più nostalgia. Ma anche costruire nuove policy condivise per l'organizzazione del lavoro. In questo è importante il ruolo dei manager. BCG ne ha intervistati 1.500 per la ricerca "The Path to Remote-Working Maturity" rilevando come queste istanze siano essenziali alla prova dei numeri. I vertici delle aziende si aspettano infatti che, una volta passata la pandemia, il 65% delle persone continui a lavorare parzialmente da remoto, mentre il 18% sarà fully remoted. Per questo è necessario lavorare per una piattaforma comune su cui costruire il nuovo paradigma del lavoro ibrido, un paradigma che deve coniugarsi con un nuovo modello di leadership, che trova nella fiducia, l'empatia e il learning by doing alcuni tra gli elementi caratterizzanti.



La situazione in Italia

Sugli strumenti di lavoro le aziende avevano già cominciato la corsa agli investimenti (una buona notizia) ricorrendo, per esempio, a software di videochiamate di buona qualità. Ma ancora non basta. Un focus BCG che ha guardato al settore bancario italiano durante la pandemia ha messo in evidenza come proprio sul fronte della tecnologia si concentrino le preoccupazioni dei lavoratori.

A mancare non sono principalmente la percezione della fiducia dei manager o la capacità di fare ricorso a soft skill che compensino la mancanza di interazioni fisiche informali, ma soprattutto i software. Secondo i bancari italiani intervistati, grazie alla sperimentazione forzata del lavoro da remoto ci sono stati miglioramenti, ma rimane necessario intervenire sulla digitalizzazione dei processi (secondo il 77%) e l'accessibilità di alcuni software da casa (secondo il 76%) per vedere questo modello veramente funzionare in maniera smart.



Tuttavia, nonostante i limiti, ora il 93% dei rispondenti dichiara di voler continuare con questa modalità di lavoro almeno 1 giorno a settimana, mentre il 77% lo preferirebbe dai 2 giorni in su. La richiesta sembra anche indicare la strada verso il giusto bilanciamento tra casa e ufficio: il modello 3+2 che emerge anche dalle altre ricerche citate, sembra più bilanciato rispetto alla situazione pre-Covid in cui il 25% dichiarava di non avere neanche un giorno "smart" al mese.

Secondo Matteo Radice, Managing Director e Partner di BCG, responsabile della Practice People per Italia, Grecia, Turchia e Israele, "il mondo del banking conferma che le aspettative della workforce sono quelle di continuare con modelli di lavoro da remoto, facendo attenzione all'investimento in tecnologia sia da un punto di vista hardware (dotazioni, processo) che da un punto di vista più soft (training)".



Giulia Airaghi, Project Leader BCG, mette infine in evidenza come sia comunque necessario fare attenzione "alla spaccatura tra mondo remoto e in ufficio: esistono diverse sfumature di grigio, diversi modelli di ibrido (ufficio/casa o altro luogo), che devono essere disegnati in base alle attività specifiche di ciascun profilo. Ovvero, per le diverse funzioni aziendali si dovrà pensare ad un modello diverso in base alla natura diverse delle attività che svolgono".