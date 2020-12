Cristina Crupi: in un codice tutto ciÃ² che c'Ã¨ sapere le startup innovative, per startupper, professionisti e investitoriÂ 

Dall'inizio e con tutte le varie modifiche.

Si. La normativa parte dal 2012 con il decreto 179 e poi si è introdotta un po' a spizzichi e bocconi qualche modifica all'interno di leggi diverse. Parlando con alcuni professionisti, per esempio dei commercialisti piuttosto che avvocati, è spesso emersa la necessità di trovare la fonte di una determinata norma e la difficoltà è sempre stata enorme. Avere a disposizione uno strumento di raccolta permetterà di dare maggiore dignità alle startup innovative e portare chiarezza.

Ma cos'è una startup innovativa?

Una startup innovativa è un'impresa che ha dei requisiti particolari. Tra questi, il principale è proprio avere un oggetto sociale che abbia un'innovazione tecnologica prevalente. La normativa fissa criteri precisi che sono obbligatori e detta invece dei criteri che possono essere alternativi tra loro.



I requisiti per per aprire una startup sono semplici. L'impresa deve essere nuova o costituita da non più di cinque anni, residente in Italia o in un Paese europeo purché abbia una sede operativa in Italia, deve avere un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di euro e non deve essere una società quotata nel mercato regolamentato. Inoltre, c'è l'obbligo di non distribuire gli utili per i primi anni e poi, come ho detto prima l'innovazione tecnologica deve essere al centro dell'oggetto sociale.

L'innovazione non è improvvisazione, non si deve improvvisare niente perché ci sono degli strumenti precisi che la normativa fornisce. Ricordiamo che le startup innovative sono in deroga al diritto societario classico e offrono alle stesse degli strumenti agevolativi di cui le altre società ordinarie non possono godere. Conoscere questo perimetro e questi strumenti porta dei vantaggi competitivi notevoli.



Per esempio la registrazione.

Infatti, le imprese che si sono costituite come startup innovative sono iscritte nel registro speciale. Il principale vantaggio, per esempio, è quello di poter intercettare investimenti in maniera più semplice. Ma la creazione non è banale. A partire dalla scelta del modello societario, i patti parasociali piuttosto che lo statuto e per questo le startup che resistono sono quelle che sono meglio strutturate perché possono attrarre capitali e investimenti.

Ma c'è anche la possibilità di "fallire" in modo agevolato.

Essendo in deroga al diritto societario, è stata semplificata anche la procedura del fallimento, definito "facile" perché è stata pensata una formula per godere di una procedura molto più semplice per chiudere la startup, abbandonarla e far sì che l'imprenditore il giorno dopo possa aprirne un'altra.



Visto che ha messo mano a tutto quanto, quali sono gli obiettivi non ancora raggiunti per le startup innovative?

Devo ammettere che è un'ottima normativa anche se che c'è ancora tanto da fare per poter dare un maggiore impulso all'innovazione in questo Paese. Per esempio, io divido gli interventi che secondo me sono ancora necessari in due categorie: interventi generali, le cosiddette riforme orizzontali e gli interventi specifici. Tra gli interventi generali metto la necessità forte di creare un ambiente più favorevole per le imprese, vale in generale e non solo per e startup, con una minore pressione fiscale ed è necessario riformare i tempi della giustizia perché molte imprese in Italia si scoraggiano nel fare impresa per i tempi eccessivi della giustizia. Faccio questo esempio: per chiudere una controversia commerciale la media italiana è di 1.200 giorni contro 350 giorni in Francia. Questo è un gap ancora ampio per cui bisogna cercare di incidere per creare un presupposto migliore per l'imprenditorialità.



E tra gli interventi specifici?

Migliorare ancora i criteri di ammissibilità delle startup, perché ce ne sono alcuni che sono troppo discrezionali. Prima abbiamo parlato dell'oggetto sociale e io ho detto che deve essere innovativo, che ci deve essere l'innovazione tecnologica, ma è stata lasciata troppo discrezionalità alle Camere di Commercio, non ci sono dei paletti fissi. Ci sono alcune startup che, secondo me, potrebbero avere requisiti di essere qualificate come innovative e godere di questa disciplina ad hoc e che invece le Camere di Commercio le escludono. I criteri di ammissibilità sono fondamentali anche per agevolare la raccolta degli investimenti in equity invece di chiedere finanziamenti. Questo dei finanziamenti è un capitolo doloroso perché comporta delle difficoltà non solo nel reperimento, ma anche in caso di fallimento perché rallenta il processo. E' necessario poi fare un'azione di marketing, perché gli imprenditori possano conoscere questa normativa. Credo che sia davvero necessario far capire agli imprenditori che applicando questa normativa possono avere una serie di agevolazioni, possono fare impresa in maniera molto più facile e possono portare quei risultati positivi che tutto il sistema si augura. Si parla ancora troppo poco di innovazione se non in un panorama molto ristretto che il nostro ecosistema e questo è un peccato, perché il nostro Paese, con la creatività e la capacità organizzativa, potrebbe avere molte opportunità da sfruttare.