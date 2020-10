Più creatività per superare la complessità

Il testo, per ammissione dello stesso Autore, non è altro che un manuale, "un laboratorio pratico" lo definisce Panetti, di esercitazione che permette direttamente sul campo, e su sé stessi, di testare e provare le regole cardine per avere successo in questa sfida. In effetti essere creativi per risolvere situazioni complesse mal si coniuga con teorizzazione astratta. Chi non condivide l'assunto può scorrere all'articolo successivo. Ben più complesso, per contro, identificare concreti atteggiamenti per sperimentare l'approccio migliore.

Il testo accompagna il lettore in un viaggio ben stabilito: una riflessione iniziale sulla creatività, quali siano i suoi capisaldi e il suo DNA distintivo. Segue una parte articolata che sperimenta sul campo approcci creativi, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, e soprattutto come far fronte all'inevitabile insuccesso e delusione per quanto si è stati capacità di creare.