Un italiano su 3 si sente discriminato sul luogo di lavoro

"Nonostante vengano varate misure, leggi e regolamenti atti a contrastare la discriminazione e sostenere l'importanza della diversità sul lavoro, - dichiara Marisa Campagnoli, HR Director di ADP Italia - il problema persiste per il 33% dei lavoratori, soprattutto per motivi di età e genere. Confortante invece non vi siano alte percentuali per quel che concerne le discriminazioni per motivi di razza, religione o sessualità. È possibile eliminare la discriminazione sul lavoro creando un ambiente in grado di risolvere i problemi dei dipendenti in modo efficace e proattivo, consentendo di esprimere liberamente le proprie idee. Tuttavia, ciò avviene molto di rado. L'assenza di un protocollo o processo in gran parte delle organizzazioni impedisce la creazione di una cultura di apertura: oltre metà (67%) degli intervistati non saprebbe a chi rivolgersi in caso di problemi e il 15% dichiara come la propria azienda sia priva di buone pratiche HR in materia di prevenzione della discriminazione. Il 42% degli italiani dichiara però che sarebbe propenso a denunciare un caso di discriminazione in azienda (subito personalmente o da altri)".



Divario retributivo

Il gender gap salariale ha portato alcuni Paesi, come Francia e UK, a introdurre la segnalazione del divario di retribuzione tra uomini e donne, nel tentativo di colmare questo inaccettabile divario salariale.

Per esempio, la legislazione francese richiede alle aziende con più di 50 dipendenti di effettuare un'analisi dei divari di retribuzione tra uomini e donne, mentre il Regno Unito ha recentemente seguito l'esempio introducendo obblighi di segnalazione per i datori di lavoro con più di 250 dipendenti. È stato quindi chiesto ai dipendenti italiani se ritengono necessario segnalare le differenze di retribuzione tra i sessi nelle loro organizzazioni. Ha risposto si il 44% (41% degli uomini e 46% delle donne) mentre per il 56% non è necessario (58% uomini contro il 53% delle donne).

"Per quanto concerne la situazione globale, la discriminazione percepita è un problema molto grave nella regione APAC, in cui gran parte del personale ritiene di aver subito questi trattamenti da parte del datore di lavoro (39%), un problema sentito anche in America Latina (34%). In Europa si registra un'incidenza leggermente inferiore della discriminazione percepita (32%), mentre in Nord America è presente un miglioramento dei dati (25%), anche se sembra ancora impossibile eliminare questo problema", conclude Campagnoli.









