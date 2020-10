Se il corpo comunica l'impresa

Progettare richiama inevitabilmente il concetto, a noi italiani molto familiare, di design, inteso nella capacità di pensare e strutturare qualcosa e saperla rendere distintiva e unica rispetto alle altre.

Pensando ai manager e alle imprese è ancora più evidente questo aspetto: dalla sostanziale fine della cravatta, imposta da Steve Jobs prima e Marchionne poi, ai manager che percorrono ed occupano la scena come fossero in un teatro greco.

Non sono mode, taglia corto l'Autore, bensì energie vitali che debbono essere dominate e ricondotte a sistema. Sempre meno dati e grafici, sempre più passione, coinvolgimento, pathos.

Confesso, e non me ne voglia l'Autore, leggendo questo testo mi è tornato in mente un grandissimo attore, sceneggiatore, capace con la sua fisicità e gestualità di raccontare come nessuno seppe fare l'impresa strutturata e gerarchica, con le sue bassezze, paure e comicità. Paolo Villaggio. In fondo, un grande manager, un grande comico possono risiedere nello stesso corpo.



Titolo: Il design delle idee. Progettare discorsi e presentazioni

Autore: Luca Baiguini

Editore: Egea

Pagine: 208

@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione

@Aures Facebook