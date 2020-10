Alessandro Rimassa: guidare le persone attraverso i valori, sposando produttività e felicità

La vera sfida, secondo me, è che in Italia oggi abbiamo un livello di polarizzazione con grandi aziende che stanno - anche un po' per preoccupazione per l'epidemia che non è terminata - sperimentando nuove modalità di lavoro e stanno continuando a tenere uffici chiusi o comunque con accessi contingentati da una parte, e dall'altra ci sono invece tante piccole aziende in cui si è tornati tutti a lavorare come se niente fosse.

Il problema per imprenditori e manager delle aziende più piccole, ma non solo per loro, è che poi rischino di perdere le persone migliori.

Secondo me, oggi noi abbiamo davanti mesi, ma forse anche un paio d'anni, di continua sperimentazione sui modi di lavorare, cioè non c'è un "new normal", ma possiamo fare sperimentazioni. Stiamo parlando di knowledge workers, perché le persone che lavorano nei servizi o che lavorano nel manifatturiero e via di seguito non possono usufruire di nuove modalità di lavoro. Tutto il mondo dei lavoratori intellettuali ha di fronte una sfida enorme, quella di costruire nuovi modi di lavorare. Non deve essere uno per tutti, non deve essere la stessa applicazione nemmeno per tutti i dipartimenti, ma la modalità migliore applicabile per lavorare nelle condizioni migliori, efficaci e proficue. Sono curioso, per esempio, di vedere cosa accadrà dopo il 15 ottobre, perché bisognerà probabilmente legiferare sul tema.



Credo che si debbano dare delle regole generali, ma che poi si debba lasciare spazio alla contrattazione della singola azienda perché nella singola azienda ci devono essere modi di lavorare diversi. Non mi preoccupa tanto chi dice che l'azienda si approfitta del lavoratore, perché siamo in un mercato del lavoro che di fatto è diventato molto più fluido di prima e quindi ci sarà la possibilità per le persone di valore di cambiare azienda. Le aziende che perdono le persone di valore poi, a loro volta, cambieranno modo di lavorare perché non saranno più competitive.

In questo contesto, abbiamo anche il tema della formazione. Mai come oggi dobbiamo formare persone a lavori nuovi, a modi di operare diversi.

C'è una frase di una responsabile HR americana che dice "assumi le persone per una comunanza di valori tra loro e l'azienda e poi le skills dagliele". Infatti, non prendi le skills che un lavoratore ha oggi e pensi che siano buone tra tre anni, ma probabilmente neanche tra nove mesi, per cui la cosa migliore è continuare a dargliele. Secondo me, la vera sfida della formazione è usare bene la formazione digitale, la formazione online, perché che era una cosa che specialmente nel corporate training si usava abbastanza poco, se non per le cose più massive o i corsi sulla sicurezza. Usarla bene, e quando di usarla bene non dico di costruire giornate di training da seguire, ma il concetto di learning in the flow of life, dare piccoli pezzi di training quotidiani e costanti alle proprie persone, cinque minuti al giorno, 10 minuti al giorno, fornendo contenuti che le persone possono man mano applicare.



Non bisogna pensare più ai grossi programmi di training, quelli per cui ci si ferma per due settimane, anche un MBA per i manager di un'azienda può diventare qualcosa che si fa cinque minuti al giorno per un anno. Non bisogna più avere il dualismo tra lavoro e training, oppure a vabbè dire "oggi ho tutta la giornata di training quindi non lavoro" e poi in verità "sto fuori dall'aula al telefono", perché succedeva così, piuttosto che stare dentro l'aula col computer a leggere le mail. Questa formazione non serve a niente. Dobbiamo sfruttare la quotidianità delle persone e man mano aiutarle a formarsi. Dobbiamo partire dal presupposto che se non formi le tue persone le perdi. Cito spesso il dialogo tra un CEO e un Chief HR, dove il primo chiede "ma se spendiamo tutti questi soldi per formare questa gente e poi questi se ne vanno" e il Chief HR risponde "e se non li formiamo e poi rimangono?". Dobbiamo formare le persone sapendo che possono andarsene, vero, ma se c'è un'azienda attenta alle persone e che continua a formarle e ingaggiarle non se ne vanno. Le persone cercano delle "case in cui stare".





E come si preserva la cultura aziendale con lo smartworking, visto che ci si incontra sempre meno?

Smartworking non è lavorare da casa, non è il remote working o home working forzato che abbiamo vissuto durante il lockdown. Smartworking significa lavorare per obiettivi. Una volta che lavori per obiettivi, capisci come raggiungere quegli obiettivi al meglio. Se io e te dobbiamo progettare il nuovo website o un giornale cartaceo di Business Community, forse abbiamo bisogno di stare insieme due-tre giorni, magari anche due mesi di fila, abbiamo bisogno di avere con noi il grafico e le altre figure necessario. Questo perché abbiamo bisogno di fare un lavoro fortemente creativo. Ma se tu oggi devi fare solo interviste e le fai tutte a distanza come questa, per quale motivo devi andare in ufficio, dove senti il vicino che parla, squillano telefoni e sostanzialmente disturbi i colleghi? Si può lavorare da casa, o in uno spazio di coworking se necessario, piuttosto che decido che è una bella giornata e sto al parco o magari parto per la montagna e poi faccio tutto da lì così stasera andrò a mangiare il cervo con la polenta. Bisogna costruire nuovi modi di lavorare e le aziende più grandi hanno iniziato a ragionarci.



Molto interessante l'accordo sindacale che ha fatto TIM a luglio, in cui tutte le proprie risorse della popolazione degli uffici potranno lavorare due o tre giorni da casa per sempre. Questa è la regola generale, poi secondo me bisogna costruire delle regole intelligenti, che non sono mai le regole generali perché dipende da che cosa devi fare e dai vari ruoli. La vera sfida della leadership di management è l'idea di cambiare davvero, quella che è la leadership e di costruire servant leadership, sia nei confronti della persona sia della dell'azienda, per riuscire a ottenere il risultato migliore per tutti.

Con questo modo di lavorare non rischi neanche di avere quelli che non fanno niente e che si imboscano, perché vengono, passatemi il termine, "uccisi" dal proprio team. Non serve che il capo se ne accorga direttamente, ma lavorando insieme è il team che non vuole un lavativo al proprio interno. Per incontrarci e trasferire i valori ci sono tante occasioni, non solo in ufficio: magari ci si può incontrare a pranzo per vedersi e discutere di qualcosa. Le opportunità sono tante.

E tu, Alessandro, cosa hai imparato da marzo ad oggi?



Ho imparato che volevo fare un anno sabbatico e non sono portato, ho imparato che si può costruire una buona comunicazione e una buona relazione anche a distanza, ma bisogna rispettare delle regole, sia che si tratti di riunioni sia meeting con persone che non conosci. Le regole sono pochissime ma fondamentali: sapere cosa succede nel momento in cui sarai con un'altra persona, avere un'agenda del meeting e soprattutto essere puntuali, che è una cosa che nessuno di noi faceva prima. E poi accendere la videocamera nei meeting, perché adesso dal video sapete che io bevo vino, che ho dei quadri in casa e quindi sapete delle cose di me che che altrimenti non avreste scoperto in una sala riunioni o in ufficio. Nella relazione a distanza ho imparato che hanno senso le riunioni in poche persone, ma lo sapevamo anche "dal vivo", in quelle in cui ci sono 20 persone, rischi che stiano facendo i fatti propri.



Negli anni precedenti ho passato tanto tempo all'estero, ho comprato un azienda in nord Europa e ne ho aperte altre in diversi Paesi e ho cercato di imparare dagli altri come si può lavorare meglio, perché noi italiani buttiamo via un sacco di tempo. Ho scoperto che gli altri non sono più bravi a lavorare di noi, sono solo più concentrati e più attenti a quello che devono devono fare.

Per il resto noi italiani siamo tra i migliori lavoratori. Quindi secondo me con il lockdown abbiamo tutti imparato che si può lavorare meglio e in maniera più efficace e più efficiente.Ho imparato che il futuro del lavoro nelle aziende va costruito con le proprie persone, non si possono fare comunicazioni punto e basta, top down, ma bisogna costruire modi di lavorare partecipati.

Ho imparato, e mi è capitato perché sto lavorando su diversi progetti e parlando con decine di Amministratori Delegati e direttori HR, che ci sono tante persone che hanno riscoperto la passione per il lavoro e la passione per la propria azienda, che hanno imparato ad apprezzare la propria azienda! Credo che alla fine ci portiamo a casa che si esce dal periodo delle lamentele alla macchinetta del caffè e si passa invece al fatto che, sebbene ci sia qualcosa che non funziona, alla mia azienda propongo qualcosa di diverso per farla. La mia speranza è che questo sia l'occasione per avere un modo di lavorare diverso per la maggior parte delle nostre aziende, che cancelli la disfunzionalità della burocrazia e della politica interna che è presente in troppe aziende, e si metta al centro la meritocrazia, la passione, la voglia di fare delle persone, anche la possibilità di sbagliare. Ci sono tanti aspetti positivi di questo periodo che ci siamo "portati a casa" e su cui possiamo costruire.





Ultima domanda: tre ragioni per leggere il tuo libro.

Tre ragioni per "Company Culture": la prima è che chi lo legge scoprirà che ci sono tantissime aziende in Italia, quindi non in Silicon Valley, che hanno fatto della cultura aziendale il sistema operativo attraverso cui gestiscono l'azienda. Ho intervistato 22 direttori HR italiani e il contributi di 51 esperti in dieci aree di lavoro che operano in Italia e quindi ci sono tantissimi casi concreti per capire che c'è un altro modo di fare azienda. Seconda ragione: per scoprire come fare azienda in un altro modo. Come passare da un sistema operativo vecchio e desueto, quello con delle regole, delle procedure e la burocrazia, a un sistema operativo nuovo, che è quello dei valori. Tutta la seconda parte del libro è dedicata a questo, anzi c'è poi c'è un framework che si può scaricare gratuitamente dal sito companyculture.it .



La terza ragione è che nel libro, dopo aver presentato il canvas, si dice una cosa fondamentale: senza le persone, la cultura aziendale come sistema operativo non la implementerà mai! Si parla di leadership, ma non intesa come termine sostitutivo del management, ma come modalità di leadership per tutte le persone all'interno dell'azienda e quindi si va a trovare quello che è un modello a cui le persone dovrebbero dedicarsi nella costruzione continua della cultura aziendale. Alla fine il libro non diventa solo quello che spero che sia, una piacevole lettura, ma uno strumento concreto perché abbiamo urgenza di cambiare le aziende. Ho la presunzione e l'augurio che questo libro possa essere utile come traccia per il cambiamento.