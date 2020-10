Recovery Fund: un'occasione importante per la nostra economia

Vedo una grande coerenza di fondo, almeno sulla carta. Certo, orchestrare il tutto tenendo conto della situazione emergenziale COVID-19 da monitorare, è complesso per una serie di variabili esogene non controllabili, ma anche per le dinamiche politiche sottostanti, che mettono in evidenza interessi divergenti tra partiti in opposizione. Senza considerare i vincoli di sostenibilità economica.

Due i temi che guardo con particolare attenzione, per deformazione professionale e personale: le proposte di investimento per la digitalizzazione e innovazione da un lato e dall'altro i potenziali interventi sull'istruzione, la formazione e la ricerca. Si tratta di aspetti che in fondo sono strettamente connessi.

La spesa in R&S in Italia ha un gap notevole rispetto all'Europa, sicuramente da colmare. Siamo un Paese moderatamente innovatore, insieme ai paesi mediterranei e dell'Europa Orientale. E questo non ci può bastare. L'investimento in tecnologie digitali (reti 5G, fibra ottica), la digitalizzazione della PA, come anche la capacità di formare, ritenere e attrarre competenze qualificate, e poi ancora sostenere la crescita delle nostre PMI sono alcuni dei temi evidenziati.

Ma più a fondo ancora il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione in generale, con un focus al rafforzamento delle competenze dei laureati in materie STEM.