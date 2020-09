Lo spazio e la quarta rivoluzione industriale

L'innovazione non ha senso se non è replicabile in pratica, disponibile, utilizzabile o comprensibile. La corsa allo spazio è stata il terreno fertile per l'odierna Quarta rivoluzione industriale, e durante il COVID-19 l'innovazione sta accelerando in modi notevoli. Nei prossimi 5-10 anni prevediamo che con la loro evoluzione saranno queste cinque importanti piattaforme di crescita a generare un valore economico di rilievo.

- L'eCommerce globale offre enormi opportunità. Vediamo opportunità significative nelle società di pagamenti, negli acquisti B2B, nei fabbricanti di droni e in altre nuove modalità per le consegne di pacchi e prodotti.

- Svolte innovative genetiche nella diagnostica e terapeutica, compresi l'editing genetico, il silenziamento genico e l'espansione in applicazioni per l'agricoltura e di intelligenza artificiale (IA).



- Macchine intelligenti: L'IA sta accelerando i tempi necessari per l'arrivo nel mercato e la personalizzazione dei prodotti con la permeazione dei dati e il loro sviluppo, produzione e design.

- Nuova finanza: Tre vettori che trainano l'accesso al capitale: il concetto di denaro, efficienza dei prezzi e metodi di scambio, si stanno evolvendo basandosi sui dati per assegnare al rischio il prezzo adeguato, essere più efficienti e promuovere l'innovazione durante il COVID-19.

- Dati esponenziali: La crescita futura si baserà prevalentemente su dati che non sempre sono virtuali né puliti. E la fornitura di dati, componenti fisici, accesso e archiviazione sono spesso ignorati.

Stephen Dover, Head of Equities Franklin Templeton









