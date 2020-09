La società del futuro: l'effetto Covid in un mondo QE

Il cerchio si chiude con un settore pubblico che aggiunge un ulteriore livello di inefficienza al settore privato, già oberato dall'effetto di crowding out del debito sovrano. Si apre quindi una pericolosa biforcazione tra l'economia reale - in particolare la percezione di cosa sia una economia "giusta" - e l'economia di Wall Street, una dicotomia che è già stata ripresa anche in campagna elettorale Statunitense con lo slogan "Wall Street vs Main Street".

In conclusione, il modello attuale è riconducibile a una sequenza temporale che origina dalla liquidità immessa in enormi quantità dalle banche centrali e che sfocia in un aumento della percezione di ineguaglianza. Si tratta quindi di un blend tra economia normativa e economia positiva, se mi consentite un excursus nelle basi della teoria dell'economia. Sono due gli aspetti collaterali da monitorare:



1) Le valutazioni finanziarie sono da analizzare anche alla luce di questo modello e non solo su basi fondamentali (ovviamente ciò che sembra sopravvalutato in un contesto puramente fondamentale, lo sembrerà molto meno in un contesto di iperliquidità );

2) La crescente diseguaglianza implica un appeal sempre maggiore di politiche cosiddette sovraniste o nazionaliste ("America First").

Il passo che conduce a una crisi del sistema di federalismo globale è un passo breve. Sta a noi decidere quale alternativa scegliere: lo status quo con i suoi vantaggi e i suoi enormi costi sociali, un ritorno al bilateralismo di Bretton Woods oppure un ritorno al mercantilismo di epoche arcane. Forse, il Consenso di Washington che ci ha portati al mondo attuale non è poi così male?

Alessandro Tentori, CIO Axa IM Italia