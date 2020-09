M&A: Q2 ancora negativo ma si intravedono segnali globali di ripresa

Tuttavia, quello che emerge dall'ultimo report Horizons è che, superata la fase di "resilienza" ed entrate in quella che viene definita della "nuova normalità", le aziende che presentano una certa solidità finanziaria torneranno a inserire le operazioni di M&A nella propria agenda. Segnali incoraggianti di una ripresa in questo senso nel secondo quarter arrivano dalla Cina e, in generale dall'Asia, area geografica ad essere colpita per prima e, dunque, prima a entrare nella "fase post".

Con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid dei singoli governi, infatti, l'economia mondiale sta lentamente tornando a livelli di normalità e le persone hanno ripreso a muoversi oltre i confini.

A questo è corrisposto un miglioramento nelle attività di M&A che BDO ha riscontrato tra i propri clienti, facendo ben sperare per la ripresa del settore.



La situazione nel Sud Europa e in Italia: la peggiore performance degli ultimi 12 anni in termini di numero di deal

Il secondo trimestre 2020 ha confermato il trend negativo fatto registrare nel primo trimestre dell'anno per quanto riguarda le attività di M&A nel mid-market. Con solo 79 operazioni concluse e un calo del 31.3% rispetto al quarter precedente, è stata la peggiore performance degli ultimi 12 anni in termini di volume (numero di operazioni).

Dal punto di vista del valore dei singoli deal, tuttavia, nel secondo trimestre 2020 c'è stato un incremento del 23.7% rispetto a quello precedente, confermando che il numero delle operazioni è stato inferiore ma le società si sono concentrate su quelle di portata maggiore.

Se si confronta il Q2 2020 con il Q2 2019, invece, emerge che il calo delle attività di M&A, sia in termini di volume che di valore delle operazioni, è ancora più netto, con una riduzione, rispettivamente, del 54.9% e 47.1%.



Guardando alle operazioni realizzate nel settore del Private Equity, emerge che queste rappresentano il 27.8% del totale nel Q1 2020 e il 30.4% del Q2 2020, un incremento che si riscontra anche rispetto allo stesso periodo del 2019, quando i deal di PE rappresentavano il 28.6% del totale.

Differente la situazione in termini di valore, con le operazioni che nel Q2 2020 hanno fatto registrare un valore totale di 2 miliardi di dollari, con una riduzione del 24.5% rispetto al Q1 2020.

Il valore dei deal realizzati nel Q2 2020 nel settore PE rispetto al totale delle operazioni concluse è calato del 3.3% se confrontato con quello del Q1 2020, con una riduzione ancora maggiore rispetto al Q2 2019 che rappresentava il 38.6% del valore totale delle operazioni.

Con solo 11 deal conclusi nel Q2 2020, pari al 13.9% del totale delle operazioni nel mid-market, Industrials & Chemicals ha ceduto lo scettro di comparto più attivo a favore del settore TMT (Telecommunications Media Technology), che ha fatto registrare 26 deal pari al 32.9% del totale un incremento del 36.8% rispetto al Q1 2020.



Il comparto TMT, infatti, è l'unico, insieme a quello Consumer - che con 11 deal ha superato le 8 operazioni concluse nel Q1 2019 - ad aver fatto registrare un miglioramento rispetto al quarter precedente.

Il mercato italiano durante il secondo trimestre 2020 ha visto diverse operazioni di una certa rilevanza, come l'aumento di capitale di oltre 300 mln di dollari annunciato a fine giugno da Società Cattolica di Assicurazioni che sarà eseguito da Assicurazioni Generali S.p.A., la quale diventerà azionista con una quota del 24.4%.

Sempre nello stesso periodo, Azimut Holding S.p.A. e Canson Capital Partners hanno siglato un accordo che prevede l'acquisizione di una quota fino al 3% di INWIT da Telecom Italia S.p.A.

"Come era prevedibile, le attività di M&A hanno subito una brusca frenata nel secondo trimestre sulla scia di quanto avvenuto nel Q1, periodo durante il quale le aziende hanno pensato, in primis, alla sopravvivenza del proprio business", ha dichiarato Stefano Variano, Partner Advisory di BDO Italia.



"Tuttavia, quello che abbiamo potuto constatare è che nell'ultimo periodo cominciano a intravedersi segnali di ripresa per quanto riguarda il settore M&A che, dopo i mesi iniziali, torna a essere uno strumento su cui le società più solide a livello finanziario puntano per rafforzare la propria posizione", ha concluso Variano.