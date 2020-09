L'agricoltura verticale è il futuro della produzione alimentare

Guardiamo all'agricoltura verticale (vertical farming). Come dice il nome, l'agricoltura verticale consiste nel coltivare derrate alimentari su più livelli organizzati verticalmente in ambienti chiusi. L'agricoltura verticale punta a ottimizzare le condizioni di crescita per ciascuna pianta e ad applicare tali condizioni in un ambiente controllato e completamente automatizzato. Questo permette di massimizzare la resa e ridurre al minimo gli impatti ambientali. Le aziende agricole verticali sono idonee soprattutto alla coltivazione di erbe e ortaggi a foglia larga che non crescono molto in altezza o che non hanno radici troppo profonde.

Il potenziale di crescita prevista per l'agricoltura verticale?

L'agricoltura verticale è un settore ancora agli albori, ma ha il potenziale di cambiare radicalmente il nostro modo di coltivare. Questa prospettiva è particolarmente interessante per le regioni a rapida crescita demografica, con forti tendenze di urbanizzazione, limitata disponibilità di suolo ed elevata vulnerabilità al cambiamento climatico e allo stress idrico.



Una sua maggiore adozione sarebbe efficace soprattutto nelle regioni colpite da siccità , come alcune zone del Medio Oriente e dell'Africa. La tecnica è adatta inoltre a Paesi piccoli e fortemente urbanizzati come Israele, Singapore, Giappone, Taiwan e Olanda. Inoltre, l'agricoltura verticale è interessante per i territori con elevato livello di inquinamento e sfruttamento del suolo, ma in cui è forte la domanda di alimenti di qualità elevata. Tra questi figurano anche zone della Cina.

Lo sfruttamento del potenziale dell'agricoltura verticale necessita del sostegno politico dei governi, compresa una chiara strategia che ne definisca le modalità di integrazione nelle politiche nazionali. Fondamentali saranno la collaborazione e la formazione degli stakeholder. Saranno al contempo necessari investimenti pubblici e privati che, a loro volta, creeranno opportunità interessanti. Dati i livelli di capitali disponibili, questi investimenti potrebbero migliorare drasticamente l'ottimizzazione, aumentare la scala della produzione e abbattere i costi.



Investimenti: rischi e opportunità dell'agricoltura verticale

Per gli investitori, conoscere gli sviluppi dell'agricoltura verticale, la tecnologia ad essa associata e i vantaggi di sostenibilità che offre è importante a diversi livelli. La rivoluzione dell'agricoltura verticale produrrà probabilmente vincitori e vinti. Per questo è importante comprendere i rischi e le opportunità che emergeranno man mano che il settore si svilupperà . Queste conoscenze potranno quindi essere integrate nelle decisioni di investimento e utilizzate ai fini di un'interazione informata.

Instaurare un dialogo diretto con le società già attive nell'agricoltura verticale o interessate a questo ambito d'attività permette di ottenere informazioni preziose sul potenziale di crescita del settore. Fornisce inoltre un'indicazione delle opportunità per le società quotate che presentano un'esposizione positiva a un'agricoltura più sostenibile.



Esiste inoltre il potenziale di investimenti diretti, come ad esempio il finanziamento di società private innovative che sviluppano la tecnologia e gli algoritmi per ottimizzare la crescita delle piante. Gli investitori possono inoltre acquistare gli edifici destinati a ospitare le aziende agricole verticali come asset reali.

Innovazione ed efficienza

Il modo di coltivare odierno non è sostenibile in termini di consumo di suolo, acqua ed energia. Tuttavia, l'agricoltura verticale rappresenta un modo innovativo di produrre alimenti migliori, in un modo più efficiente e sano per l'ambiente. Con i giusti investimenti e il giusto impegno, l'agricoltura verticale potrebbe diventare il metodo di produzione alimentare preferito dalle generazioni future.

Eva Cairns, Senior Esg Investment Analyst, Aberdeen Standard Investments