Virus e trattamento dei dati personali dei dipendenti: è cambiato qualcosa?

Per altre realt√† aziendali la business continuity √® stata garantita in maniera pi√Ļ agevole, attraverso l'adozione sempre pi√Ļ continuativa dello smartworking.

Gli stessi decreti che si sono susseguiti hanno sempre consigliato la preferenza per questa nuova forma di lavoro, che indubbiamente si è rivelata come la miglior soluzione, laddove possibile, sia per la tutela della salute dei lavoratori, sia per assicurare la continuità delle attività.

E moltissime realtà aziendali sono state costrette a ripensare completamente l'organizzazione del lavoro.

In questi scenari profondamente mutati è fondamentale che il trattamento dei dati da parte delle aziende sia rispettoso non solo della normativa vigente, ma tenga anche conto delle necessità effettive del trattamento stesso; è fondamentale che siano identificate le esigenze che portano al trattamento del dato, che tali modalità siano illustrate ai soggetti interessati e che sia chiaro quale sia la vita del dato stesso e a quali altri soggetti potrebbe essere comunicato.



Come si deve comportare un'azienda quando rileva la temperatura di un dipendente?

Che informazioni dovrà richiedere ad un visitatore? Si tratta di attività legittime?

Assolutamente sì perché consentite dal concetto di "necessità e proporzionalità" che legittima ogni variazione del potere, come stabilito nell'art 23 GDPR, ma questi elementi vanno definiti e provati inserendoli nella tracciatura complessiva che dal 2018 ci è stata imposta dal Regolamento comunitario, tracciatura che deve essere costantemente aggiornata e verificata a riprova dell'accountability della società.

Come cambia il trattamento dei dati dei dipendenti che svolgono la propria attività in smartworking?

E il loro comportamento nella loro funzione di incaricati?

Che tipo di controlli è possibile effettuare?

√ą inevitabile constatare che la conformit√† alla Privacy, che gi√† per sua natura prevede un aggiornamento e verifica periodici di tutte le attivit√† svolte nel trattamento dei dati, debba oggi includere anche queste nuove procedure, ne debba verificare la conformit√† e l'aderenza al modello e monitorare le modalit√† di esecuzione.



Così la revisione delle attività, del Registro dei trattamenti, delle procedure e della documentazione, ha necessità di essere ampliata e le novità correttamente inserite nel contesto rispondendo ai criteri noti di necessità e nuovi per estensione.

Il mio consiglio? Prevedere audit periodici per queste novità che verosimilmente non saranno solo temporanee, ma diverranno permanenti per molte realtà.

Ilaria Di Maria, Manager di Ayming Italia