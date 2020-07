Business B2B online frenato dalla complessità della normativa internazionale

Secondo Matt Henderson, responsabile commerciale EMEA di Stripe, "Per liberare tutto il potenziale del mercato unico digitale, la conformità normativa e la gestione fiscale oltre confine devono essere semplificate per le imprese che operano online. Questo non è un tema puramente politico, anche la tecnologia può aiutare. Stripe ha una comprovata esperienza nell'aiutare le aziende online a muoversi nella regolamentazione e siamo attivi nella ricerca di ulteriori modalità di supporto".

Tom Wehmeier, Partner e Head of Insights di Atomico, ha commentato: "C'è stata una profonda autoanalisi sulle modalità con le quali l'Europa può creare un numero sempre più alto - e di dimensioni sempre maggiori - di aziende 'campioni' dell'hi-tech all'interno dei propri confini. Quantificando le sfide quotidiane che le aziende tecnologiche europee si trovano ad affrontare oggi, questo rapporto invia un messaggio chiaro e pratico: dobbiamo fare di più per alleviare le barriere quotidiane nascoste che impediscono alle imprese tecnologiche europee innovative di crescere e accelerare in tutta l'UE. L'innovazione tecnologica europea sta già fiorendo in modo organico, spesso nonostante le attuali condizioni per operare in tutta Europa, non grazie a queste ultime. Questa ricerca dimostra che le opportunità potenziali per le imprese e i consumatori europei sono enormi se possiamo compiere progressi nella semplificazione delle operazioni all'interno di un vero mercato unico digitale".









