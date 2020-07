L'interazione tra governi, aziende e individui plasmerà il futuro dell'investimento responsabile

Heinsbroek è stato affiancato da Joseph Stiglitz, premio Nobel ed ex capo economista della Banca Mondiale, in un evento digitale per discutere di come le azioni e le interazioni dei governi, delle aziende e dei singoli individui plasmeranno l'investimento responsabile in un mondo post COVID-19.

Secondo Stiglitz "Il COVID-19 ha creato molti shock, ma ha anche accelerato i cambiamenti già in atto, soprattutto per quanto riguarda il valore del successo economico e commerciale. Il PIL, ad esempio, è una misura troppo semplicistica e in definitiva fuorviante. È necessario un insieme più ampio di indicatori per cogliere con precisione il valore insito nel benessere e nella sostenibilità in un nuovo mondo multi-stakeholder".

La transizione verso un'economia più equilibrata e inclusiva dipende e guida gli sviluppi di tre gruppi chiave. Si tratta dei governi, delle imprese e dei singoli individui, che formano un triangolo non solo legato, ma anche reciprocamente dipendente. Le differenze tra Paesi, culture, status economico e tipo di governo influenzeranno anche la velocità e la direzione del cambiamento.



Come guideranno i governi?

Una domanda importante è: come saranno i governi interventisti nel prossimo decennio? I pacchetti di sostegno fiscale e monetario messi in atto per combattere le ricadute economiche della crisi COVID-19 non hanno precedenti. Ma questi pacchetti e la politica del governo saranno collegati all'agenda della sostenibilità , come le misure per il cambiamento climatico e le iniziative per la riduzione delle emissioni di carbonio? I governi coglieranno questa opportunità per subordinare il sostegno finanziario alle imprese ad affrontare questioni come l'inclusione sociale? I governi interverranno in modo più deciso, utilizzando punizioni e incentivi per orientare il comportamento delle aziende? Dovranno anche collaborare maggiormente a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi climatici e altri obiettivi di sostenibilità .



In che misura le aziende sono in grado e disposte ad adottare un modello multi-stakeholder?

NN IP ritiene che all'interno del triangolo le aziende abbiano la maggiore opportunità di spingere il cambiamento verso un'economia più sostenibile. Le incognite a livello aziendale sono guidate dal compromesso tra un approccio "shareholder first" e un modello multi-stakeholder. Il valore del comportamento sociale - occuparsi dei clienti e dei dipendenti piuttosto che degli investitori (tramite dividendi/acquisti di azioni) è uno degli sviluppi più importanti per uscire dalla pandemia. Questa creazione di valore più sostenibile a livello aziendale diventerà una tendenza più permanente e continuerà ad essere premiata nel mondo post COVID-19? Le aziende abbandoneranno le pratiche che mettono gli interessi degli azionisti al di sopra di quelli degli altri stakeholder? Se la prospettiva multi-stakeholder diventa il motore della creazione di valore, NN IP si aspetta che i parametri non finanziari diventino un fattore determinante nella valutazione e nella previsione di questo. Un tale cambiamento influenzerà anche il ruolo che i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) svolgono nella valutazione del valore finanziario



Una maggiore consapevolezza cambierà il comportamento degli individui?

La crisi di COVID-19 ha aumentato la consapevolezza delle persone sulle questioni climatiche e sociali e sulle conseguenze del loro comportamento. Ma questa maggiore consapevolezza si tradurrà in nuovi modelli di comportamento? Le preferenze si rafforzeranno per prodotti e servizi più sostenibili, come gli alimenti biologici? Continueranno le tendenze sviluppate durante l'isolamento, come stili di vita più sani e meno volanti? Infine, la sostenibilità diventerà un privilegio solo per chi se lo può permettere, rappresentando una minaccia per una società globale più inclusiva?

"Ci saranno molte sfide e differenze da affrontare, ma ci sono anche elementi che ci collegano. Un aspetto che è diventato chiaro è che per valutare efficacemente il valore occorre assumere una prospettiva più ampia. Guardando oltre i fattori finanziari. Questo diventerà una tendenza sempre più dominante nel modo in cui misuriamo il progresso economico e sociale, e come investitori abbiamo i mezzi per influenzarlo positivamente", conclude Heinsbroek.